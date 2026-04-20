Adiós a la jaba de arroz: Cubana muestra la nueva bolsa "tendencia en Cuba"

Una bolsa de la marca española Vima Foods, originalmente diseñada para transportar alimentos, se ha convertido en el accesorio del momento en Cuba y es una nueva muestra de la optimización de recursos ante la escasez crónica en el país.
Un video publicado por la creadora de contenido cubana Dory Biker en Instagram, presenta la jaba de Vima como la "nueva tendencia de bolsos en Cuba", y muestra imágenes de cubanos "luciendo el accesorio" con total desparpajo y en diversos contextos. Su diseño unisex permite que la usen hombres y mujeres indistintamente.
Vima Foods es una empresa gallega que opera como una de las mayores distribuidoras alimentarias de Cuba. La compañía proyecta facturar 216 millones de euros en 2026, lo que da una idea de la escala de su operación en el Caribe.
La reutilización creativa de envases y empaques es una práctica habitual en Cuba, donde la escasez obliga a la población a reinventar el uso de cualquier objeto disponible.
No es la primera vez que el ingenio cubano transforma algo cotidiano en tendencia. Durante un tiempo fueron las bolsas de arroz de marcas extranjeras, como "Royal Basmati", las que marcaron tendencia. Eran enviadas por cubanos desde el exterior y se transforman en bolsas prácticas con distintos fines.
El video acumuló cientos de comentarios en pocas horas, con usuarios dentro y fuera de la isla celebrando el humor con el que los cubanos enfrentan las carencias del día a día. Para muchos, la bolsa de Vima Foods ya no es solo publicidad: es un "símbolo de resistencia".
Preguntas frecuentes sobre la tendencia de las bolsas reutilizadas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las bolsas de Vima Foods se han vuelto populares en Cuba?
Las bolsas de Vima Foods se han vuelto populares en Cuba debido a la escasez crónica y a la creatividad de los cubanos para reutilizar productos cotidianos como accesorios de moda. Este fenómeno refleja la capacidad de la población para adaptarse a las restricciones económicas y la falta de productos básicos.
¿Qué simboliza la bolsa de Vima Foods para los cubanos?
Para muchos cubanos, la bolsa de Vima Foods se ha convertido en un "símbolo de resistencia". Este accesorio no solo es una muestra de ingenio ante la escasez, sino que también representa el humor y la resiliencia con los que los cubanos enfrentan su día a día.
¿Cómo afecta la escasez en Cuba a la reutilización de productos cotidianos?
La escasez en Cuba obliga a la población a reutilizar productos cotidianos de manera creativa para suplir necesidades básicas. Este fenómeno se observa con la transformación de envases y empaques en accesorios o artículos útiles, una práctica común debido a la falta de recursos y productos en el país.
¿Cuál es el impacto económico de empresas como Vima Foods en Cuba?
Vima Foods, una de las mayores distribuidoras alimentarias en Cuba, proyecta facturar 216 millones de euros en 2026. Su operación a gran escala en el Caribe resalta la dependencia económica de la isla en empresas extranjeras para el suministro de productos básicos, en un contexto de crisis económica persistente.
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