Adiós a la jaba de arroz: Cubana muestra la nueva bolsa "tendencia en Cuba"

Una bolsa de la marca española Vima Foods, originalmente diseñada para transportar alimentos, se ha convertido en el accesorio del momento en Cuba y es una nueva muestra de la optimización de recursos ante la escasez crónica en el país.

Un video publicado por la creadora de contenido cubana Dory Biker en Instagram, presenta la jaba de Vima como la "nueva tendencia de bolsos en Cuba", y muestra imágenes de cubanos "luciendo el accesorio" con total desparpajo y en diversos contextos. Su diseño unisex permite que la usen hombres y mujeres indistintamente.

Vima Foods es una empresa gallega que opera como una de las mayores distribuidoras alimentarias de Cuba. La compañía proyecta facturar 216 millones de euros en 2026, lo que da una idea de la escala de su operación en el Caribe.

La reutilización creativa de envases y empaques es una práctica habitual en Cuba, donde la escasez obliga a la población a reinventar el uso de cualquier objeto disponible.

No es la primera vez que el ingenio cubano transforma algo cotidiano en tendencia. Durante un tiempo fueron las bolsas de arroz de marcas extranjeras, como "Royal Basmati", las que marcaron tendencia. Eran enviadas por cubanos desde el exterior y se transforman en bolsas prácticas con distintos fines.

El video acumuló cientos de comentarios en pocas horas, con usuarios dentro y fuera de la isla celebrando el humor con el que los cubanos enfrentan las carencias del día a día. Para muchos, la bolsa de Vima Foods ya no es solo publicidad: es un "símbolo de resistencia".