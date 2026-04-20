Sandro Castro entrega comida a pobres en La Habana y enciende el debate en redes

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece repartiendo comida a personas en situación de calle o vulnerabilidad por las deterioradas en calles de La Habana.

En las imágenes, que han desatado un intenso debate con cientos de comentarios en pocas hora, se ve al joven de 33 años entregando cajitas de comida a personas en un entorno con basura acumulada y edificios en mal estado que refleja la crisis que atraviesa la capital cubana.

Al inicio del video, Castro dice: "Vamos a poner feliz el corazón de muchas personas." Al cierre añade: "Y sí mi gente, esto es un contenido que lo hicimos de corazón e invito a todos a que se unan conmigo a ayudar a personas necesitadas."

Las reacciones en Instagram se dividieron de forma tajante. Los críticos más duros apuntaron directamente a la contradicción entre el gesto y el apellido que porta: "Arreglando lo que el abuelo destruyó", escribió un usuario. Otro fue más directo: "Asere, si de verdad quieres ayudar, dile a tu familia que se vaya de Cuba. Cuba no necesita limosna, necesita libertad." Un tercer comentario resumió el sentir de muchos: "La solidaridad se ejerce en privado, si no se convierte en humillación."

Otros cuestionaron el carácter público del acto y lo calificaron de "puro show para redes", mientras exigían que, si realmente quiere ayudar, hable de libertad y de presos políticos. La dimensión política del debate quedó condensada en una frase: "Mientras unos reparten comida, otros van presos por opinar."

No todos los comentarios fueron negativos. Una parte de los seguidores aplaudió el gesto con frases como "Eres diferente al resto de tu familia" y "No escogemos la familia que nos toca", reconociendo en Sandro una voluntad de distanciarse de la herencia que carga.

El video llega en un momento de alta exposición mediática para el joven empresario. En marzo pasado, The New York Times le dedicó un extenso perfil describiéndolo como una figura que mezcla ostentación, sátira y críticas veladas al régimen. Poco después, concedió una entrevista a CNN en Español en la que afirmó que la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas, no comunistas, criticó a Miguel Díaz-Canel por no estar haciendo un buen trabajo y reveló haber sido citado a interrogatorio por la Seguridad del Estado a causa de sus videos satíricos. El senador estadounidense Rick Scott arremetió contra CNN el dos de abril por haberle dado tribuna, acusando a la cadena de blanquear al régimen.

Esa visibilidad internacional alimenta las sospechas de quienes ven el reparto de comida como una estrategia de imagen antes que un acto genuino de solidaridad. Sandro Castro es además propietario del bar EFE en el Vedado, cuyo consumo mínimo por mesa equivale a dos meses del salario promedio cubano, según consignó el propio New York Times.

Pero más allá de los comentarios a la más reciente publicación de Sandro, lo que dejan ver estas reacciones es un clima emocional marcado por el escepticismo. Incluso cuando hay reconocimiento puntual al gesto, predomina la sospecha sobre las intenciones y, sobre todo, sobre su alcance real. En una Cuba atravesada por la escasez y la desigualdad, la ayuda individual —especialmente cuando proviene de figuras vinculadas al poder— no se interpreta de forma aislada, sino como parte de un entramado político más amplio que condiciona cualquier lectura.

El debate también evidencia un umbral de exigencia mucho más alto hacia quienes pertenecen, directa o simbólicamente, a la élite del régimen. Para una parte significativa de los usuarios, no basta con acciones caritativas: se espera una toma de posición clara frente a los problemas estructurales del país. Esa vara distinta explica por qué un gesto que en otro contexto podría ser aplaudido sin matices aquí genera rechazo o, como mínimo, incomodidad.

Al mismo tiempo, las reacciones reflejan una tensión entre lo simbólico y lo práctico. Repartir comida tiene un impacto inmediato y visible, pero no altera las causas de fondo de la crisis. De ahí que muchos comentarios desplacen rápidamente la conversación del acto en sí hacia cuestiones como la libertad, los derechos o la responsabilidad histórica. El gesto, en ese sentido, funciona más como detonante del debate que como punto de llegada.

También se percibe una fatiga acumulada frente a lo que algunos consideran narrativas repetidas: acciones puntuales que no se traducen en cambios sostenidos. Esto alimenta la idea de que cualquier iniciativa de este tipo corre el riesgo de ser vista como oportunista, sobre todo en un contexto donde la ciudadanía enfrenta carencias cotidianas y pocas vías de canalizar sus demandas.

En conjunto, la discusión confirma que en la Cuba actual prácticamente no existen gestos “neutrales”. Todo acto público, especialmente si involucra a figuras asociadas al poder, queda inevitablemente atravesado por la política. Y es precisamente esa carga la que convierte una acción aparentemente solidaria en un episodio más dentro de un debate mucho más profundo sobre responsabilidad, legitimidad y futuro del país.