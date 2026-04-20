"La lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología": Felipe González aplaude a María Corina Machado

El expresidente del Gobierno de España Felipe González presentó este lunes a María Corina Machado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde la elogió con entusiasmo y afirmó que la lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología, sino de la convicción profunda de en qué consisten los valores de la democracia.

El acto, celebrado en el Four Seasons Hotel de Madrid, se produce en un momento de contraste político en España. Mientras González arropaba a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, el presidente Pedro Sánchez participaba en una cumbre en Barcelona con líderes de izquierda latinoamericana como Lula da Silva, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y Axel Kicillof, sin haber recibido a Machado en La Moncloa durante toda su visita.

González no escatimó en elogios y le reconoció a Machado un liderazgo que definió como no mercenario, según el video compartido en redes sociales por el Comando Venezuela.

"Te mereces el Premio Nobel de la Paz y te mereces mucho más, porque has ejercido un liderazgo no mercenario: nunca has pedido nada a cambio", afirmó el expresidente, quien reveló que su presencia en el acto era un compromiso personal adquirido cuando le entregaron el Nobel a la líder opositora.

González también envió un cariñoso recuerdo a Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial opositor que compitió junto a Machado en las elecciones venezolanas de julio de 2024 y que se encuentra exiliado y convaleciente en Madrid.

El expresidente fue muy crítico con lo que llamó la "robolución" y las obras de gobierno de "Maduro, Delcy y su querido hermano", y lamentó que las milicias paramilitares siguen activas, que la amnistía no es completa y que "ya vamos tarde" a un cronograma electoral claro en Venezuela.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, criticó ese mismo día a Machado tras sus declaraciones a Radio Nacional de España por actuar como "líder ideológica" de una facción de la extrema derecha y reunirse únicamente con el Partido Popular y Vox.

Machado, sin embargo, prefirió no entrar en esa polémica y se limitó a expresar su deseo de "que España pueda tener pronto unas elecciones impecables y que acompañe la expansión de la libertad en Latinoamérica", frase que fue aplaudida por la nutrida representación del PP en el acto, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, junto al alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

Machado también defendió en el foro su hoja de ruta para Venezuela: liberación de más de 400 presos políticos, incluidos 186 militares, cierre de centros de tortura, retorno de exiliados y privatización total de la petrolera estatal PDVSA para atraer inversión extranjera.

Asimismo, comparó la futura caída del chavismo con la caída del Muro de Berlín y criticó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por no haber ayudado a facilitar una salida democrática en el país.

La líder opositora también defendió su decisión de entregar el diploma del Nobel a Donald Trump. "Nosotros como venezolanos siempre acordaremos al único jefe de Estado que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos por nuestra libertad. No estaríamos avanzando hoy hacia una democracia si no fuese por Donald Trump", aseguró.

El acto de este lunes es el último de una intensa gira madrileña que comenzó con la entrega de la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid y continuó con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y una concentración de hasta 200,000 venezolanos en la Puerta del Sol.

El expresidente Felipe González cerró su presentación con una frase que resumió el espíritu del encuentro: Esta tribuna es tuya como espero que muy pronto también lo sea el futuro".