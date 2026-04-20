Delcy Rodríguez admite que Venezuela quiere "algo distinto"

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, reconoció este domingo que su país Venezuela quiere algo distinto de sus líderes, en un discurso pronunciado al inicio de la llamada Gran Peregrinación por la Paz y Sin Sanciones, una movilización nacional de 13 días que arrancó desde el estado Zulia con destino a Caracas.

La declaración, hecha al cruzar el emblemático Puente del Lago de Maracaibo, resulta llamativa viniendo de quien encabeza el mismo aparato chavista que durante más de dos décadas condujo a Venezuela a la ruina económica y política.

"Venezuela quiere algo distinto, y quiere algo distinto de sus líderes, que sean líderes responsables hacia sus pueblos, hacia los ciudadanos, hacia las ciudadanas, que sean líderes que estén preocupados (por) qué hacer por el porvenir", afirmó Rodríguez en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, aprovechó la ocasión para exigir el cese total de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y el Reino Unido.

"Le hablo al pueblo de los Estados Unidos, le hablo a los pueblos de Europa, le hablo a sus Gobiernos, a sus autoridades, ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano", proclamó, en un discurso que mezcla la retórica de apertura con la continuidad del régimen que ella misma integró durante años como vicepresidenta ejecutiva.

Rodríguez insistió en que Venezuela no pide "limosnas", sino que reclama sus derechos, y que "un derecho fundamental es que Venezuela esté libre de sanciones para que pueda desarrollarse con el mundo de manera libre".

La peregrinación recorre el país en tres rutas simultáneas desde Zulia, Táchira y Amazonas, y culminará el 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado en 130 bolívares mensuales —unos 27 centavos de dólar— desde marzo de 2022.

En Táchira estuvo presente el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y en Amazonas, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, lo que evidencia que la movilización es un operativo del aparato chavista, no una expresión espontánea de la sociedad venezolana.

Washington ha flexibilizado parcialmente las sanciones: el 1 de abril retiró a la propia Rodríguez de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y el 14 de abril autorizó transacciones con el Banco Central de Venezuela y otros bancos públicos. Pese a estos alivios, Rodríguez insiste en que las licencias temporales no otorgan "seguridad jurídica" y reclama el levantamiento total y permanente de las restricciones.

Desde Madrid, la líder opositora María Corina Machado advirtió este domingo que "si los venezolanos sienten que lo que está pasando es un tema económico, por la plata, y no por la gente, pueden perder completamente la paciencia", en una señal de que la sociedad venezolana no acepta una transición que solo beneficie a las élites del régimen y a las transnacionales petroleras.