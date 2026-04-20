Delcy Rodríguez pasa revista a sus primeros 100 días en el poder sin mencionar a Maduro: "El inicio de una nueva etapa"

Delcy Rodríguez publicó ayer un video en su cuenta de X para hacer balance de sus primeros 100 días como presidenta encargada de Venezuela, con un discurso de apertura y reconciliación que llamó la atención por una omisión significativa: en ningún momento mencionó a Nicolás Maduro.

Rodríguez asumió el cargo el 5 de enero de 2026, dos días después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Maduro en la Operación Resolución Absoluta. El Tribunal Supremo de Justicia la juramentó bajo la figura de "ausencia forzosa", sin activar elecciones constitucionales.

He querido dirigirme a Venezuela luego de estos 100 días donde hemos dado pasos firmes hacia la consolidación de un nuevo momento histórico para nuestro país", afirmó Rodríguez al inicio del mensaje, sin hacer referencia alguna al hombre al que el aparato chavista describe formalmente como "secuestrado".

En materia de seguridad, Rodríguez declaró que Venezuela se ubica entre los países más seguros de la región, con tres homicidios por cada 100,000 habitantes y más de 6,000 cuadrantes de paz activos. La cifra no ha sido verificada por observatorios independientes y contrasta con la realidad que denuncian organizaciones de derechos humanos.

En lo económico, citó un crecimiento del Producto Interno Bruto de casi 9% con 20 trimestres consecutivos de expansión, aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyecta solo un 3% para 2026. Analistas señalan además que ese crecimiento es en parte un efecto rebote tras la contracción de más del 30% registrada entre 2013 y 2020.

Rodríguez anunció que la estatal Petróleos de Venezuela produce 1.1 millones de barriles diarios y que espera recuperar en abril el nivel de producción de diciembre de 2025, que atribuyó al "bloqueo contra Venezuela". También destacó la recuperación de la representación venezolana en el Fondo Monetario Internacional y más de 70 millones de dólares en créditos dirigidos principalmente a mujeres emprendedoras.

El discurso de los 100 días coincidió con el lanzamiento de la llamada Gran Peregrinación por la Paz y Sin Sanciones, una movilización de 13 días convocada por Rodríguez desde tres rutas simultáneas —Zulia, Táchira y Amazonas— con destino a Caracas, que culminará el 1 de mayo. Ese mismo día tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado en 130 bolívares mensuales —equivalente a unos 27 centavos de dólar— desde marzo de 2022, mientras la canasta básica alimentaria superó los 645 dólares en febrero de 2026.

La paradoja de la marcha es notable: exige el fin de las sanciones internacionales cuando Washington ya retiró a la propia Rodríguez de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros el 1 de abril y autorizó transacciones con el Banco Central de Venezuela el 14 de abril. Rodríguez argumenta que las licencias temporales no otorgan "seguridad jurídica" y reclama el levantamiento total y permanente.

Mientras el gobierno celebra sus logros, familiares de presos políticos cumplieron ayer 100 días de vigilias ininterrumpidas frente a cárceles como El Rodeo I, denunciando que la Ley de Amnistía —promulgada el 19 de febrero y que el gobierno dice ha beneficiado a más de 8,000 personas— avanza "a cuentagotas". La organización no gubernamental Foro Penal reporta 477 presos políticos aún detenidos, 111 de ellos en El Rodeo I, calificado como "centro de torturas".

Desde Madrid, María Corina Machado advirtió ayer que "si los venezolanos sienten que lo que está pasando es un tema económico, por la plata, y no por la gente, pueden perder completamente la paciencia", señalando que la sociedad venezolana no acepta una transición que solo beneficie a las élites del régimen y a las transnacionales petroleras.

"Estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa", concluyó Rodríguez en su mensaje, en el que no presentó una hoja de ruta electoral ni fijó fecha alguna para la convocatoria de comicios presidenciales.