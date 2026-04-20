El cantante cubano Kevincito El 13 y su pareja Chavelys celebraron el bautizo de su hijo Kevin Jr., en una emotiva ceremonia religiosa católica en la que su colega y amigo Dany Ome asumió el rol de padrino, sellando oficialmente uno de los vínculos más especiales dentro de la música cubana.

Fue el propio Dany Ome quien anunció el momento en Instagram con un mensaje que no dejó dudas sobre la emoción del día: "Oficialmente compadres te amo @kevincitoel13 ya Bautizamos al minny 13".

La publicación se convirtió rápidamente en un éxito en redes, acumulando más de 51,000 vistas, casi 8,500 likes y decenas de comentarios de seguidores que felicitaron a ambos artistas por este nuevo capítulo familiar.

Las imágenes de la ceremonia muestran a los presentes vestidos de blanco ante una pila bautismal, con un sacerdote ataviado con casulla blanca y ornamentos dorados. La madre del bebé, la influencer cubana Chavelys Diz, lució un vestido blanco ajustado y cabello rubio, mientras Dany Ome, con sus característicos tatuajes en ambos brazos, gafas de pasta negra y camisa blanca, acompañó a la familia en el altar junto a la madrina del bebé.

Kevin Jr. nació el 1 de diciembre de 2025, siendo el primer hijo de Kevincito El 13. Su llegada al mundo marcó profundamente al artista, quien expresó en aquel momento: "Que Dios me dé mucha salud para que nunca te falte nada hijo mío Kevin Jr. te amo. Hoy gracias a ti conocí un nuevo sentimiento."

El vínculo entre Dany Ome y el pequeño Kevin Jr. viene de antes del nacimiento. En junio de 2025, Dany Ome participó en el gender reveal del embarazo de Chavelys Diz, apostando —acertadamente— que sería varón. Desde el día del parto, ya se refería al bebé como su ahijado, por lo que el bautizo de ayer no hizo más que formalizar lo que todos sabían.

En la cultura cubana, el padrino de bautizo no es un título honorífico: es considerado un segundo padre, con responsabilidad espiritual, moral y afectiva de por vida hacia su ahijado. El término "compadres" que usó Dany Ome en su publicación refleja exactamente ese lazo: padres y padrino quedan unidos por un vínculo familiar permanente que va mucho más allá de la amistad.

Y esa amistad entre Dany Ome y Kevincito El 13 es de las que se cuentan poco en el mundo del espectáculo. Kevincito reveló públicamente que Dany Ome le guardó su parte de las regalías de conciertos durante meses de dificultades económicas, una lealtad que sus seguidores no han olvidado. Juntos conforman uno de los dúos más exitosos del género urbano cubano en el exilio: generaron 1.2 millones de dólares en YouTube en un año, actuaron en España en marzo de 2026 y anunciaron este mes dos colaboraciones con el puertorriqueño Ozuna.

El bautizo del hijo de Kevincito El 13 llega en un momento de plenitud para ambos artistas, y convierte una amistad ya de por sí sólida en un lazo de familia que, como dicen los cubanos, no se rompe.