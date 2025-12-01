Kevincito El 13 da la bienvenida a su primer hijo: "Gracias a ti conocí un nuevo sentimiento"

El reguetonero cubano Kevincito El 13 compartió con sus seguidores la enorme alegría de convertirse en padre por primera vez, un acontecimiento que ha marcado profundamente al artista.
Desde la propia sala de parto, el músico publicó imágenes emocionantes donde se le ve junto al recién nacido y la madre, su apreja Chavelys Diz después del parto. Las instantáneas muestran la intimidad del nacimiento y la emoción genuina del artista ante esta nueva etapa de su vida.
En su mensaje, Kevincito expresó un sentimiento de amor absoluto hacia su bebé, a quien llamó Kevin Jr.: “Que Dios me dé mucha salud para que nunca te falte nada hijo mío Kevin Jr. te amo. Hoy gracias a ti conocí un nuevo sentimiento”, escribió junto a las fotografías.
Además de las fotos con su hijo en brazos, el cantante también mostró un momento significativo acompañado de su amigo y colega en la música Dany Ome, quien estuvo a su lado en este momento tan especial y en comentarios aseguró que el bebé es su ahijado y recordó que incluso había hablado de él en una canción antes de que naciera.
Las redes se llenaron de mensajes de amor y bendiciones por parte de figuras del género urbano como Yomil, Jacob Forever, Alex Duvall, El Chulo y Oniel Bebeshito quienes no dudaron en sumarse a la celebración. Muchos destacaron que el nacimiento de un hijo marca un antes y un después en la vida personal y artística de cualquier creador.
Preguntas frecuentes sobre Kevincito El 13 y su nueva paternidad
¿Quién es Kevincito El 13 y cuál es la noticia sobre su vida personal?
Kevincito El 13 es un reguetonero cubano que recientemente se ha convertido en padre por primera vez. Anunció la llegada de su hijo, Kevin Jr., compartiendo su alegría a través de imágenes y mensajes emotivos en redes sociales. Este evento marca un cambio significativo en su vida tanto personal como artística.
¿Cómo ha sido la reacción de la comunidad de artistas urbanos ante el nacimiento del hijo de Kevincito El 13?
La comunidad de artistas urbanos ha mostrado un gran apoyo y felicidad por la nueva etapa de Kevincito El 13. Figuras como Yomil, Jacob Forever, Alex Duvall, El Chulo y Oniel Bebeshito han expresado en redes sociales sus felicitaciones y bendiciones, destacando que el nacimiento de un hijo representa un antes y un después en la vida de cualquier artista.
¿Quién es Chavelys Diz, la pareja de Kevincito El 13?
Chavelys Diz es una influencer cubana radicada en Miami, conocida en redes sociales por su perfil @chavelys_d. Tiene más de 39 mil seguidores y comparte contenido sobre moda, espiritualidad y su vida personal. Recientemente ha comenzado una nueva etapa como madre junto a Kevincito El 13.
¿Qué papel juega Dany Ome en la vida de Kevincito El 13?
Dany Ome es un amigo cercano y colega musical de Kevincito El 13. Estuvo presente en el nacimiento de Kevin Jr. y ha demostrado ser un apoyo importante para Kevincito. Además, Dany Ome es el padrino del bebé, lo que subraya la estrecha relación entre ambos artistas.
