Kevincito El 13 da la bienvenida a su primer hijo: "Gracias a ti conocí un nuevo sentimiento"

El reguetonero cubano Kevincito El 13 compartió con sus seguidores la enorme alegría de convertirse en padre por primera vez, un acontecimiento que ha marcado profundamente al artista.

Desde la propia sala de parto, el músico publicó imágenes emocionantes donde se le ve junto al recién nacido y la madre, su apreja Chavelys Diz después del parto. Las instantáneas muestran la intimidad del nacimiento y la emoción genuina del artista ante esta nueva etapa de su vida.

En su mensaje, Kevincito expresó un sentimiento de amor absoluto hacia su bebé, a quien llamó Kevin Jr.: “Que Dios me dé mucha salud para que nunca te falte nada hijo mío Kevin Jr. te amo. Hoy gracias a ti conocí un nuevo sentimiento”, escribió junto a las fotografías.

Además de las fotos con su hijo en brazos, el cantante también mostró un momento significativo acompañado de su amigo y colega en la música Dany Ome, quien estuvo a su lado en este momento tan especial y en comentarios aseguró que el bebé es su ahijado y recordó que incluso había hablado de él en una canción antes de que naciera.

Las redes se llenaron de mensajes de amor y bendiciones por parte de figuras del género urbano como Yomil, Jacob Forever, Alex Duvall, El Chulo y Oniel Bebeshito quienes no dudaron en sumarse a la celebración. Muchos destacaron que el nacimiento de un hijo marca un antes y un después en la vida personal y artística de cualquier creador.