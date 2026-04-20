Velito El Bufón sorprendió a sus seguidores con un emotivo post comparativo en Instagram en el que muestra su transformación en dos años, con la Basílica Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre como escenario y testigo de sus logros.

El cantante cubano publicó dos imágenes tomadas con exactamente dos años de diferencia en las escalinatas del santuario de El Cobre, en Santiago de Cuba, acompañado de los mismos dos compañeros en ambas fotos. El mensaje que acompañó la publicación lo dice todo: Empezamos desde cero y estamos aquí, los sueños se hacen realidad y vamos por más…

El contraste visual entre el «Antes» y el «Después» es llamativo. En la primera imagen, Velito aparece con una camiseta blanca con el texto «Good Vibes», reflejando un momento inicial de su trayectoria. La imagen más reciente muestra una figura notablemente diferente, tanto en imagen personal como en proyección artística. "La evolución de Velito El Bufón a Mr.Abel" ha sido uno de los temas más comentados entre sus seguidores en los últimos meses.

El lugar elegido para este homenaje visual no es casual. La Basílica Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre es el principal centro de peregrinación de la isla, un lugar cargado de simbolismo espiritual para millones de cubanos dentro y fuera del país.

Este momento de reflexión pública llega tras una etapa de importantes cambios personales para el artista, que incluyeron su separación de Thalía, madre de sus dos hijos, y posteriormente que oficializara su relación con Paula Martínez, generando gran revuelo entre sus seguidores en redes sociales.