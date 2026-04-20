Cubano responde: ¿A dónde van los espíritus familiares que nunca se presentan en ninguna misa?

Lunes, 20 Abril, 2026 - 09:39

Cubano santero Foto © @orimaosun_espiritista.es / TikTok

Un espiritista cubano conocido como Orimaosun, fundador de la Doctrina del Espiritualismo Interreligioso Orimaosiano (DEsIO), publicó ayer en TikTok un video en el que responde una de las preguntas más frecuentes entre los practicantes del espiritismo cruzado cubano: ¿qué ocurre con los espíritus familiares que nunca se presentan en ninguna misa espiritual?

El video, de casi diez minutos de duración, parte de una crítica directa al postulado kardeciano clásico, según el cual al morir el espíritu se desvincula por completo del mundo material y de sus familiares.

"En algunas casas o algunas formas de pensamiento muy influenciadas por las teorías y la doctrina kardeciana establecen que cuando el espíritu desencarna se corta toda familiaridad, toda trascendencia, toda ligadura con el mundo material en el que vivió", señala el espiritista, cuestionando esta visión en relación con el cuadro espiritual de familiares u otras personas que forman parte de la práctica del espiritismo cruzado cubano.

La propuesta de Orimaosun se enmarca en una visión interreligiosa que integra elementos del espiritismo con tradiciones como las de las deidades del panteón yoruba, conocidas como las 400 unas, en una síntesis doctrinal propia de la religiosidad popular cubana.

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Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Yare Grau

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