Comunista cubana afirma que Trump le “tiene miedo” a Cuba

Una mujer cubana aseguró que los residentes en la isla no están angustiados por una posible guerra con Estados Unidos, sino que es el presidente Donald Trump el que está preocupado por Cuba, porque "tiene miedo".

El video con las declaraciones de dos cubanas refiriéndose a un posible enfrentamiento armado entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos fue publicado por la periodista mexicana Sasi Alejandre en Instagram.

Las dos cubanas se muestran relajadas en la entrevista, aseguran que son felices y que no les preocupan las amenazas de Trump sobre un posible ataque militar a Cuba.

"Yo no me siento en ningún momento amenazada por él. No sé ni de quién me están hablando porque nosotros estamos tan ocupados, las mujeres cubanas estamos tan ocupadas, que al menos yo no sé ni quién es él", afirma la señora al inicio del video.

La periodista le preguntó cómo se mantiene la vida en revolución y las dos señoras respondieron: "Así, mira, esto es fiesta y pachanga todo el tiempo. Esto es vivir en revolución", aseguraron desde una actividad de los CDR, en medio de la calle.

Las declaraciones más polémicas no tardaron en aparecer: "Trump es el que está preocupado, porque él tiene miedo y nosotros no". La otra mujer añadió: "Y a él le queda poco tiempo, porque ya él es mayor y nosotros no."

La entrevistada fue más lejos y lanzó un desafío directo al mandatario estadounidense.

"Él nos va a desactivar, pero nosotros lo vamos a desactivar a él también, para que no vaya a creer otra cosa. (...) Él es un loco que nos está amenazando, pero aquí en Cuba hay gente más loca que él. ¡Que venga!", dijo la cubana comunista retando a EE.UU..

Escalada de tensiones entre Washington y La Habana

El video se produce en un momento de escalada de tensiones entre Washington y La Habana. Trump declaró el 27 de marzo en Miami Beach: "Cuba es la siguiente, pero finjan que no lo he dicho."

Pocos días más tarde, el 15 de abril, señaló: "Puede que nos detengamos en Cuba después de que terminemos con esto de Irán."

La administración Trump firmó además la Orden Ejecutiva 14380 el 29 de enero de 2026, que declaró a Cuba "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos e impuso aranceles a países que suministren petróleo a la isla, cortando las importaciones de crudo cubano y agravando los apagones en la isla.

El régimen cubano ha respondido a las medidas de Trump con una retórica similar a la de las cubanas entrevistadas.

Miguel Díaz-Canel advirtió que Cuba respondería con una campaña de guerrilla o guerra de todo el pueblo. La viceministra de Relaciones Exteriores Anayansi Rodríguez Camejo declaró que Cuba se defendería hasta el último aliento de cada cubano y cubana patriota.

El secretario de Estado Marco Rubio respondió con desdén a las amenazas de Díaz-Canel: "No pienso mucho en lo que tiene que decir."