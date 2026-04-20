La tierna respuesta de esta niña cuando le dicen que su abuela no puede ir a Cuba: "Qué bella"

Una niña pequeña se convirtió en protagonista de un momento viral en TikTok al responder con total inocencia que su abuela sí tiene papeles para ir a Cuba... "en la cocina", sin comprender que sus familiares se referían a documentos migratorios.
El video, publicado el pasado viernes en TikTok por la usuaria @dayanisashley97 (DayiAshley), dura apenas 36 segundos y ha emocionado a miles de personas con el contraste entre la inocencia infantil y la dura realidad que viven muchas familias cubanas separadas.
En la grabación se escucha cómo le explican a la pequeña que su abuela no puede acompañarla a Cuba porque "no tiene papeles". La niña, confundiendo los documentos migratorios con papel físico de uso doméstico, responde con naturalidad que los papeles sí existen: "ahí están, en la cocina".
El momento arrancó lágrimas y sonrisas a partes iguales. "Me da deseo de llorar eso, porque yo quiero ir a Cuba pero no tengo papeles", se escucha decir a la pequeña, que tampoco entiende del todo por qué ella misma no puede hacer el viaje.
La descripción que acompaña el video resume el sentimiento de miles de cubanos: "A veces es mejor ser niño y no entender nada". Los comentarios se llenaron de reacciones como "Qué bella", expresando la ternura que despertó el clip.
La situación que refleja el video no es ajena a la comunidad cubana en Estados Unidos. Miles de cubanos se encuentran en un limbo legal que les impide viajar: no pueden salir del país sin arriesgarse a no poder regresar, y tampoco cuentan con los documentos necesarios para entrar a Cuba.
Desde el 1 de abril de 2025, la isla exige pasaporte cubano vigente para entrar al país, eliminando la excepción que antes permitía hacerlo con pasaporte vencido.
A eso se suma que la administración Trump canceló el programa de parole humanitario CHNV en marzo de 2025 y el parole de reunificación familiar en diciembre de ese mismo año, dejando a muchos cubanos sin estatus migratorio regularizado en Estados Unidos.
El resultado es una generación de cubanos —abuelas incluidas— atrapados en ese limbo, incapaces de reunirse con sus familias en la isla, mientras los niños de la casa aún no comprenden por qué los seres queridos no pueden simplemente subirse a un avión.
Este tipo de contenido forma parte de una tendencia consolidada en TikTok durante 2025 y 2026, donde familias de la diáspora cubana comparten momentos emotivos relacionados con la separación, los reencuentros y la inocencia de los más pequeños ante una realidad que sus mayores cargan con dolor.
Preguntas frecuentes sobre la separación familiar y la migración cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué muchos cubanos no pueden viajar a Cuba?
Muchos cubanos no pueden viajar a Cuba debido a la falta de documentos migratorios y el estatus legal en Estados Unidos. La administración Trump canceló programas como el parole humanitario y el de reunificación familiar, lo que ha dejado a muchos en un limbo legal sin poder salir del país sin arriesgarse a no poder regresar. Además, desde abril de 2025, Cuba exige un pasaporte cubano vigente para ingresar, complicando la situación para aquellos con documentos vencidos.
¿Qué es el estatus I-220A y cómo afecta a los cubanos en EE. UU.?
El estatus I-220A es una orden de supervisión otorgada a ciertos migrantes cubanos en Estados Unidos. Este estatus no concede beneficios migratorios ni permite salir del país, lo que afecta a miles de cubanos que permanecen en un limbo legal sin poder reunirse con sus familias en Cuba. Las restricciones de viaje y la incertidumbre sobre su situación migratoria dificultan aún más su vida diaria.
¿Cómo afecta la cancelación del parole de reunificación familiar a los cubanos?
La cancelación del parole de reunificación familiar ha dejado a muchas familias cubanas en una situación migratoria incierta. Este programa permitía a los cubanos viajar a Estados Unidos antes de que su visa estuviera disponible, lo que facilitaba la reunificación familiar. Su eliminación significa que los procesos migratorios ahora deben seguir los tiempos habituales del sistema consular, prolongando la espera y la separación de las familias.
¿Qué alternativas tienen las familias cubanas para reunirse?
Ante las restricciones migratorias, las familias cubanas buscan alternativas como enviar a sus hijos solos a Cuba o esperar la aprobación de solicitudes de ajuste de estatus. Aunque es una decisión difícil, algunas familias optan por permitir que sus hijos viajen solos para reunirse con sus abuelos en Cuba. Otras esperan que se aprueben sus solicitudes de ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, lo que permitiría regularizar su situación y facilitar los viajes familiares.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.