El video de un cubano en Canadá con la bandera cubana que ha emocionado a todos

Un cubano residente en Ontario, Canadá, identificado en TikTok como @umbe_b, publicó el pasado 12 de abril un video de 16 segundos practicando snowboard con la bandera cubana y un mensaje que ha conmovido a miles: Quiero una Cuba libre.

El clip, breve y sin palabras, deja hablar a las imágenes: un cubano deslizándose por las nevadas pistas de Ontario mientras porta los colores de su país natal y reivindica la libertad que la dictadura le niega a quienes permanecen en la isla.

El contraste simbólico es poderoso. El snowboard es un deporte prácticamente inexistente en Cuba, imposible por razones geográficas y económicas. Verlo practicado por un emigrante cubano que al mismo tiempo clama por una Cuba libre resume en pocos segundos lo que significa vivir fuera de la isla: disfrutar de libertades impensables allá, sin olvidar a los que quedaron atrás.

La respuesta de la comunidad cubana en el exterior fue inmediata y emotiva. El video acumuló 19,600 vistas, 2,420 likes, 252 comentarios y 101 compartidos en TikTok, cifras que reflejan el eco que este tipo de mensajes genera entre la diáspora.

El video se suma a una tendencia sostenida entre cubanos emigrantes que usan las redes sociales para expresar su identidad nacional y su anhelo de libertad desde sus países de acogida, combinando elementos de su nueva vida —deportes, paisajes, costumbres locales— con símbolos patrios y mensajes políticos.

Ontario, con Toronto como centro, alberga una comunidad cubana activa. La provincia participa en el Programa de Nominación Provincial, una de las vías que los cubanos han utilizado para establecerse en Canadá en los últimos años.

La diáspora cubana global superó el millón de emigrantes entre 2021 y 2025, impulsada por la peor crisis económica de la isla en décadas y la represión desatada tras las protestas del 11 de julio de 2021. Muchos de esos emigrantes han encontrado en las redes sociales un espacio para mantener viva su identidad y exigir, desde lejos, lo que el régimen les sigue negando en casa.

El mensaje de @umbe_b, escrito con una paloma y una cadena rota, no necesita más explicación: "Quiero una Cuba libre".