"Los juegos se acabaron": Dura advertencia de María Elvira Salazar al régimen cubano

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La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar lanzó este lunes una contundente advertencia al régimen cubano a través de su cuenta en X, en el momento de mayor tensión entre Washington y La Habana en años recientes.
"Si el régimen cubano cree que la Administración Trump está jugando, que lo piense otra vez", escribió Salazar, quien representa a Florida en la Cámara del Congreso estadounidense.
La legisladora fue directa: "No están en posición de retar al presidente Trump. Su régimen asesino está en el centro de una estrategia clara: un hemisferio seguro, próspero y libre del comunismo".
Salazar también dirigió un mensaje personal a quienes sostienen la dictadura desde adentro: "A los represores y cómplices del régimen: cuando la cúpula castrista salga corriendo, no habrá asiento para ustedes en ese avión".
La advertencia llega en un momento crítico: según reveló USA Today este lunes, la administración Trump entregó al régimen un ultimátum secreto durante una reunión celebrada el 10 de abril en La Habana —la primera vez desde 2016 que un avión del gobierno estadounidense aterrizaba en la isla— exigiendo la liberación de presos políticos de alto perfil en un plazo de dos semanas.
El plazo vence aproximadamente el 24 de abril, y hasta este lunes no se reportaba ninguna liberación en respuesta.
Entre los presos cuya libertad exige Washington figuran Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro condenado a cinco años y recluido en Guanajay, y Maykel Osorbo, coautor del himno disidente "Patria y Vida", condenado a nueve años y preso en Pinar del Río.
Ambos fueron excluidos del indulto de 2,010 reclusos que el régimen anunció el 2 de abril como gesto humanitario por Semana Santa, que dejó fuera a los presos por "delitos contra la autoridad", categoría bajo la que se encuadra a la mayoría de los disidentes.
El trasfondo militar agrava aún más el escenario. El Pentágono ha acelerado discretamente la planificación de opciones militares contra Cuba, y un dron MQ-4C Triton realizó misiones de vigilancia en la costa sur de la isla el pasado martes.
Al ser consultado sobre una posible acción militar, Trump respondió con ambigüedad: "Depende de cuál sea tu definición de acción militar".
El propio Díaz-Canel reconoció el miércoles pasado que un ataque militar estadounidense es ahora una posibilidad real, mientras el régimen declaró 2026 como "Año de Preparación para la Defensa".
Salazar ya había anticipado este tono el pasado jueves en una audiencia en el Congreso, donde comparó a Díaz-Canel con Maduro y afirmó que el régimen comunista en Cuba está en soporte vital y "Trump solo necesita desconectarlo".
Este lunes, un portavoz del Departamento de Estado reafirmó la posición de Washington: "La administración Trump sigue comprometida con la liberación de todos los presos políticos, incluidos Alcántara y Osorbo".
Preguntas Frecuentes sobre la Tensión entre Estados Unidos y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la advertencia de María Elvira Salazar al régimen cubano?
María Elvira Salazar advirtió al régimen cubano que "los juegos se acabaron" y que no están en posición de retar al presidente Trump, subrayando que el régimen está en el centro de una estrategia para un hemisferio libre de comunismo. También dirigió un mensaje a los represores y cómplices del régimen indicando que no habrá asilo para ellos cuando la cúpula castrista caiga.
¿Qué ultimátum ha dado el gobierno de Trump al régimen cubano?
El gobierno de Trump entregó al régimen cubano un ultimátum secreto exigiendo la liberación de presos políticos de alto perfil en un plazo de dos semanas, que vence aproximadamente el 24 de abril. Entre los nombres mencionados están Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. Hasta la fecha de la noticia, no se ha reportado ninguna liberación en respuesta a esta demanda.
¿Qué medidas ha propuesto Estados Unidos si Cuba no cumple con el ultimátum?
Aunque no se han especificado medidas concretas en el caso de incumplimiento del ultimátum, se ha reportado que el Pentágono ha acelerado la planificación de opciones militares y que un dron estadounidense ha realizado misiones de vigilancia en la costa cubana. Además, Trump no ha descartado una posible acción militar, aunque ha mantenido ambigüedad sobre el tema.
¿Por qué la liberación de presos políticos es importante para la administración de Trump?
La liberación de presos políticos es vista como una señal de buena fe por parte del régimen cubano hacia la comunidad internacional y es una demanda central de la administración de Trump para iniciar cualquier tipo de diálogo. Esta acción se considera crucial para promover un cambio político en la isla y aliviar la presión internacional sobre Cuba.
¿Cuál es la posición de María Elvira Salazar sobre el indulto anunciado por el régimen cubano?
María Elvira Salazar ha calificado el indulto de 2,010 personas como una maniobra propagandística del régimen cubano para engañar a la opinión pública. Según Salazar, esta medida no incluye a los presos políticos y busca crear titulares mientras oculta la verdad de la situación en la isla.
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