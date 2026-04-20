"Los juegos se acabaron": Dura advertencia de María Elvira Salazar al régimen cubano

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La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar lanzó este lunes una contundente advertencia al régimen cubano a través de su cuenta en X, en el momento de mayor tensión entre Washington y La Habana en años recientes.

"Si el régimen cubano cree que la Administración Trump está jugando, que lo piense otra vez", escribió Salazar, quien representa a Florida en la Cámara del Congreso estadounidense.

La legisladora fue directa: "No están en posición de retar al presidente Trump. Su régimen asesino está en el centro de una estrategia clara: un hemisferio seguro, próspero y libre del comunismo".

Salazar también dirigió un mensaje personal a quienes sostienen la dictadura desde adentro: "A los represores y cómplices del régimen: cuando la cúpula castrista salga corriendo, no habrá asiento para ustedes en ese avión".

La advertencia llega en un momento crítico: según reveló USA Today este lunes, la administración Trump entregó al régimen un ultimátum secreto durante una reunión celebrada el 10 de abril en La Habana —la primera vez desde 2016 que un avión del gobierno estadounidense aterrizaba en la isla— exigiendo la liberación de presos políticos de alto perfil en un plazo de dos semanas.

El plazo vence aproximadamente el 24 de abril, y hasta este lunes no se reportaba ninguna liberación en respuesta.

Entre los presos cuya libertad exige Washington figuran Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro condenado a cinco años y recluido en Guanajay, y Maykel Osorbo, coautor del himno disidente "Patria y Vida", condenado a nueve años y preso en Pinar del Río.

Ambos fueron excluidos del indulto de 2,010 reclusos que el régimen anunció el 2 de abril como gesto humanitario por Semana Santa, que dejó fuera a los presos por "delitos contra la autoridad", categoría bajo la que se encuadra a la mayoría de los disidentes.

El trasfondo militar agrava aún más el escenario. El Pentágono ha acelerado discretamente la planificación de opciones militares contra Cuba, y un dron MQ-4C Triton realizó misiones de vigilancia en la costa sur de la isla el pasado martes.

Al ser consultado sobre una posible acción militar, Trump respondió con ambigüedad: "Depende de cuál sea tu definición de acción militar".

El propio Díaz-Canel reconoció el miércoles pasado que un ataque militar estadounidense es ahora una posibilidad real, mientras el régimen declaró 2026 como "Año de Preparación para la Defensa".

Salazar ya había anticipado este tono el pasado jueves en una audiencia en el Congreso, donde comparó a Díaz-Canel con Maduro y afirmó que el régimen comunista en Cuba está en soporte vital y "Trump solo necesita desconectarlo".

Este lunes, un portavoz del Departamento de Estado reafirmó la posición de Washington: "La administración Trump sigue comprometida con la liberación de todos los presos políticos, incluidos Alcántara y Osorbo".