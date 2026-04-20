Cubana cuenta lo que está pasando con su padre en Cuba: "Lo están manipulando"

Una cubana radicada en el exterior compartió su angustia por la relación deteriorada con su padre anciano en Cuba, quien —según ella— está siendo manipulado por su cuidadora y habla mal de su hija a terceros, pese a que la familia no le hace faltar nada.

La tiktoker Leticia Castro (@letycastro674) publicó el pasado domingo un video de casi cuatro minutos para relatar la situación de una amiga suya, también emigrada, cuyo padre permanece en la isla al cuidado de una persona ajena a la familia.

Según el testimonio, la amiga y sus hermanos —todos fuera de Cuba— costean comida, medicamentos y el pago de la cuidadora, y envían remedios incluso antes de que el padre los necesite.

"Honestamente mi papá no le falta lo necesario. Cuando necesita una medicina, está el momento y aún sin que le haga falta se le manda para que la tenga ahí", relató Leticia Castro citando a su amiga.

Sin embargo, el padre considera que el apoyo no es suficiente y, según la amiga, está siendo influenciado por la cuidadora que lo atiende en su casa.

"Mi papá ahora parece que manipulado desde hace mucho tiempo. Mis hermanos y yo nos dimos cuenta de que él está siendo manipulado, pero se está dejando manipular porque él está consciente de lo que él está haciendo", dijo la tiktoker reproduciendo las palabras de su amiga.

El resultado es que el padre habla mal de su hija a personas ajenas: "Él está hablando o contando acerca de mí, de cosas que quizás a él no le gustan de mí o no resultan como él quiere, hablando a personas que no le interesa mi vida, ni lo que yo hago ni lo que dejo de hacer."

Lo que agrava aún más la situación es que el padre tuvo la oportunidad de emigrar pero la rechazó voluntariamente. "Mi papá hoy no está en este país porque a él no le dio la gana. Él escogió no venir cuando podía porque tenía su visa y él decidió no venir", señaló Leticia Castro.

Ante ese panorama, la tiktoker reflexionó sobre un fenómeno que reconocen miles de cubanos en la diáspora: la dificultad de que los familiares en la isla comprendan que vivir en el exterior también implica gastos elevados.

"A veces las personas en Cuba no se dan cuenta, sin importar qué familiar sea. No se dan cuenta que uno fuera del país también tiene una vida, una vida que también cuesta", afirmó.

La situación descrita por Leticia Castro refleja una realidad cada vez más extendida entre la emigración cubana. Ante la ausencia de hijos que se fueron, personas ajenas a la familia asumen el cuidado de adultos mayores y pueden influir en su percepción y demandas hacia los familiares en el exterior.

Este fenómeno se enmarca en la grave crisis económica que atraviesa Cuba, donde el acceso a alimentos y medicamentos es precario y las remesas del exterior se han convertido en el principal sustento de miles de familias. La emigración masiva de los últimos años —casi 425,000 cubanos llegaron a Estados Unidos en los años fiscales 2022 y 2023— ha dejado a muchos adultos mayores en la isla dependiendo casi exclusivamente del dinero que envían sus hijos desde lejos.

El régimen cubano también complica ese flujo: en marzo de 2026 inició más de 300 investigaciones penales contra redes informales de envío de divisas, confiscando más de 183,000 dólares y 15,000 euros, lo que reduce aún más el valor real del dinero que llega a las familias y agrava la percepción de insuficiencia entre quienes lo reciben.

"Con la gente en Cuba no se acaba, no importa si es tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, tu primo. Con la gente en Cuba no se acaba porque Cuba tiene muchas necesidades", concluyó Leticia Castro.