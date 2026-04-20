Trump asegura que no está bajo presión para negociar con Irán y critica a demócratas por cuestionar su estrategia militar

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump rechazó este lunes, a través de su red social Truth Social, que esté bajo ningún tipo de presión para cerrar un acuerdo con Irán, y arremetió con dureza contra los demócratas por cuestionar la estrategia militar de su administración en el conflicto.

"Leo en las noticias falsas que estoy bajo 'presión' para hacer un trato. ¡ESTO NO ES VERDAD! No estoy bajo ninguna presión en absoluto, aunque todo ocurrirá relativamente rápido", escribió Trump en un extenso mensaje publicado a la 1:40 PM de este lunes, en plena tensión diplomática con Teherán.

El mandatario respondió directamente a versiones de prensa que afirmaban que había prometido resolver el conflicto en seis semanas, argumentando que desde el punto de vista militar el resultado fue "mucho más rápido que eso".

Para contextualizar su argumento, Trump enumeró la duración de conflictos históricos: la Primera Guerra Mundial duró cuatro años, tres meses y 14 días; la Segunda Guerra Mundial, seis años y un día; la Guerra de Corea, tres años, un mes y dos días; Vietnam, 19 años, cinco meses y 29 días; e Irak, ocho años, ocho meses y 28 días.

"El tiempo no es mi adversario. Lo único que importa es que finalmente, después de 47 años, enderecemos el DESASTRE que otros presidentes permitieron porque no tuvieron el coraje ni la visión de hacer lo que había que hacer con respecto a Irán", afirmó.

Trump acusó a los demócratas de intentar "dañar la muy fuerte posición" de Estados Unidos en las negociaciones y los calificó de "TRAIDORES A TODOS", señalando que durante años reclamaron que algo debía hacerse con Irán, pero ahora que él lo está haciendo, buscan restarle mérito a los logros militares.

El presidente comparó la operación con la llevada a cabo en Venezuela, en referencia a la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026, que resultó en la captura de Nicolás Maduro. "Esto se está ejecutando perfectamente, a la escala de Venezuela, solo que es una operación más grande y compleja. El resultado será el mismo", escribió.

El mensaje llega en un momento crítico: el alto al fuego acordado el 7 y 8 de abril, mediado por Pakistán, vence el 22 de abril, e Irán declaró este lunes que por el momento no participará en la segunda ronda de negociaciones prevista para el 21 y 22 de abril en Islamabad.

La primera ronda de conversaciones, encabezada por el vicepresidente JD Vance junto a Steve Witkoff y Jared Kushner, concluyó sin acuerdo tras 21 horas de negociaciones. Las posiciones siguen muy distantes: Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria permanente al enriquecimiento de uranio, mientras Teherán ofrece solo cinco años de pausa y reclama 270,000 millones de dólares en compensaciones.

Este lunes también se conoció que marines estadounidenses abordaron un buque iraní en el Mar Arábigo, hecho que Irán calificó de "piratería" y violación del alto al fuego, añadiendo más tensión a una situación ya al límite.

El domingo, Trump había advertido a periodistas que si no hay acuerdo antes del vencimiento del cese al fuego, "desafortunadamente tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo".