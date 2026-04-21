Salir en Cuba: peluches para niños de 500 a 10 mil pesos

La inflación en Cuba hace que salir con un niño sea un verdadero lujo

Una madre cubana identificada como Sisi Aguilera documentó en Facebook el costo real de llevar a su hija a un parque infantil particular durante la semana de receso escolar, en un video que refleja la dureza económica que enfrentan las familias cubanas para cumplir algo tan simple como una promesa.

El parque, llamado El Loco Lugar, es descrito por la autora como un espacio privado muy bien organizado, pensado con cariño y con buena atención, pero también como un lujo al alcance de pocos en la Cuba actual.

En su testimonio, Aguilera explica que salir a pasear con un niño en la Isla no es algo que pueda hacerse con frecuencia.

“En Cuba no puedes salir a pasear todas las semanas ni todos los meses”, afirma, aunque aclara que decidió hacerlo para cumplir una promesa a su hija durante el receso escolar.

La madre señala que, para su niña, este tipo de parque es lo más cercano a una experiencia recreativa real, ya que ni siquiera ha tenido acceso a un parque público tradicional.

“Esto es lo más parecido”, comenta.

Durante la visita, detalla algunos de los precios que enfrentó: una tienda de peluches con productos que van desde 500 hasta 10,000 pesos cubanos, juguetes más económicos en torno a los 800 pesos y una merienda que les costó 2,600 pesos.

Aunque reconoce que se trata de un gusto y no de una necesidad, admite que los precios hacen que estas salidas sean excepcionales.

Aun así, destaca que el objetivo principal era ver feliz a su hija, quien solo quería pequeños detalles como hacerse un tatuaje infantil y recibir un juguete sencillo.

“Me demoré un poco, pero lo logré. Y verla feliz, eso no tiene precio”, concluye la madre, en un relato que ilustra las dificultades cotidianas de muchas familias cubanas para acceder a opciones básicas de entretenimiento infantil.

De igual forma, una experiencia que parecía ser un simple plan de fin de semana terminó revelando una realidad cada vez más común para muchos cubanos y es el tema del acceso a hoteles en La Habana que se ha convertido en una carrera de obstáculos marcada por restricciones, largas colas y precios fuera del alcance de la mayoría.

La usuaria de Facebook Yaraidi Rodríguez compartió en un video su recorrido por varios hoteles de la capital en busca de una oferta promocional. Lo que encontró fue frustración tras frustración.

Similar, una cubana identificada como Leuryz Garcia publicó un video en Facebook mostrando su experiencia de pasadía en la Terraza Miravana, del hotel Iberostar Parque Central de La Habana, donde el cover de entrada a la piscina cuesta 10,000 pesos cubanos, de los cuales 7,000 son consumibles en alimentos y bebidas.

"El mejor pasadía que tiene La Habana ahora mismo es este hotel y no pienso discutirlo con nadie", afirmó la autora en el video, que describe la piscina ubicada en el piso superior del hotel como "súper limpia, un lugar muy familiar y muy tranquilo".