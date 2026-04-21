Florida aprueba proyecto para eliminar el centavo y redondear compras al múltiplo de cinco centavos

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La legislatura de Florida aprobó el proyecto de ley SB 1074, conocido como "One-cent Piece", que permitiría a los comercios redondear los pagos en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano, eliminando así el uso práctico del centavo en las transacciones cotidianas de millones de consumidores en el estado.

El Senado de Florida respaldó la medida por unanimidad el 27 de febrero, patrocinado por el senador Don Gaetz (R-Niceville), y la Cámara de Representantes la aprobó con una votación de 111 a uno en marzo, con amplio apoyo bipartidista, bajo la versión HB 951 impulsada por la representante Fiona McFarland (R-Sarasota).

El proyecto aguarda ahora la firma del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley.

El detonante directo de esta legislación fue la decisión federal de detener la producción del centavo, anunciada por el presidente Donald Trump en febrero de 2025.

"Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente cuestan más de dos centavos fabricarlos", escribió Trump en Truth Social, calificando la situación de "derroche" presupuestario.

Datos oficiales de la Casa de la Moneda de Estados Unidos confirman que en 2024 el costo de producción de cada centavo ascendió a 3.69 centavos, frente a 1.42 centavos en años anteriores, generando pérdidas de más de 85 millones de dólares por los aproximadamente 3,200 millones de centavos producidos ese año, reportó Florida Politics.

La producción cesó en junio de 2025, el inventario final se distribuyó en agosto de 2025 y la Reserva Federal suspendió pedidos a finales de ese mismo año. Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, respaldó públicamente la eliminación de la moneda.

El SB 1074 establece reglas claras que aplican exclusivamente a pagos en efectivo: si el total termina en uno o dos centavos, se redondea hacia abajo; si termina en tres o cuatro, hacia arriba al múltiplo de cinco; si termina en seis o siete, hacia abajo al múltiplo de cinco; y si termina en ocho o nueve, hacia arriba al múltiplo de diez.

Los pagos con tarjeta de crédito, débito o medios digitales no se ven afectados y mantienen el monto exacto.

Los impuestos seguirán calculándose sobre el precio real del producto antes del redondeo.

La vicepresidenta de la Florida Retail Federation, Lorena Holley, explicó que la medida busca dar claridad legal y evitar conflictos bajo la ley de prácticas comerciales desleales del estado, que podría exponer a los comercios a demandas si aplican redondeo sin un marco normativo claro.

El cambio podría pasar casi desapercibido para muchos consumidores, pero afectaría especialmente a sectores donde el efectivo sigue siendo muy utilizado, como tiendas de conveniencia y supermercados.

Economistas advierten que las personas de ingresos más bajos, que dependen con mayor frecuencia del efectivo, podrían notar más el ajuste en su día a día, aunque otros especialistas señalan que las diferencias se equilibran con el tiempo.

Florida no sería pionera a nivel global en este tipo de medida. Canadá eliminó su centavo en febrero de 2013 con un sistema de redondeo idéntico sin impacto inflacionario significativo, y Australia hizo lo propio en 1992.

Florida sería, sin embargo, uno de los primeros estados de Estados Unidos en formalizar el redondeo sistemático en efectivo como respuesta directa a la escasez de centavos generada por la decisión federal.