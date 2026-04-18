El Banco Central ajusta, pero el mercado informal manda en Cuba: El euro se dispara y amplía la brecha

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El mercado informal de divisas en Cuba vuelve a imponer su lógica. Este 18 de abril, el euro se disparó hasta los 598 pesos cubanos (CUP), su nivel más alto registrado, mientras la tasa oficial del Banco Central de Cuba (BCC) apenas alcanza los 576.52 CUP.

La diferencia, de más de 20 pesos, no solo persiste: se amplía en un momento de aceleración del mercado.

El dólar refuerza esa misma dinámica. Se mantiene en 525 CUP en el circuito informal, frente a los 488 CUP fijados por el BCC. La brecha ronda los 37 pesos, un margen que sigue siendo suficientemente amplio como para mantener al mercado paralelo como referencia dominante.

El patrón es ya reconocible. El mercado informal marca el ritmo, rompe techos y redefine niveles en cuestión de horas o días. El Banco Central, en cambio, responde con ajustes graduales.

Este sábado, el euro oficial subió apenas 1.95 CUP, una variación mínima frente a los saltos recientes del mercado, donde la divisa ha llegado a escalar entre cinco y ocho pesos en jornadas consecutivas.

El comportamiento reciente del euro ilustra con claridad esta dinámica. Durante varios días se mantuvo estable en torno a los 590 CUP, en una aparente pausa. Sin embargo, esa calma se rompió rápidamente con una escalada que lo llevó a rozar los 600 CUP.

La reacción del BCC no ha acompañado ese movimiento, lo que evidencia su carácter reactivo.

Esta brecha no es solo técnica, sino estructural. El diseño del sistema cambiario limita el impacto de la tasa oficial. La escasez de divisas en el circuito estatal, las restricciones de acceso y la falta de liquidez hacen que el mercado informal sea el espacio donde realmente se define el precio del dinero.

El contexto económico agrava la situación. La inflación sostenida, la emisión de nuevos billetes de alta denominación y la crisis energética tras la caída del suministro petrolero venezolano han incrementado la presión sobre el peso cubano. A ello se suma el fortalecimiento internacional del euro frente al dólar, que también empuja su cotización dentro de la isla.

El resultado es un sistema dual cada vez más desconectado. Por un lado, una tasa oficial que intenta acompañar la devaluación sin reconocerla plenamente; por otro, un mercado informal que actúa como termómetro real de la economía.

El euro rozando los 600 CUP no es solo un récord. Es la confirmación de que, en Cuba, el Banco Central ajusta… pero es el mercado informal el que manda.