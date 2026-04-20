Reportan aumento de precio de una divisa en la venta informal en Cuba

La Moneda Libremente Convertible (MLC) subió cinco pesos este lunes en el mercado informal cubano y se sitúa en 395 CUP, según el monitoreo del medio independiente elTOQUE.
El dólar y el euro, por su parte, se mantienen sin cambios: el dólar permanece tasado en 525 CUP y el euro en 600 CUP, nivel histórico que alcanzó por primera vez este domingo, rompiendo por primera vez esa barrera psicológica en la historia de la crisis cambiaria cubana.
La escalada de la moneda europea ha sido vertiginosa: cotizaba a 418 CUP en junio de 2025, llegó a 485 CUP en septiembre, a 515 CUP en octubre, a 565 CUP en febrero de 2026 y a 580 CUP en marzo.
Marcó un máximo histórico de 588 CUP el 6 de abril, antes de rozar los 598 CUP el pasado viernes y superar finalmente los 600 CUP este domingo.
Evolución de la tasa de cambio
La MLC, por su parte, ha mostrado una marcada volatilidad en las últimas semanas, en las que ha oscilado entre 385 CUP y 400 CUP de forma recurrente.
El dólar, por su parte, alcanzó su máximo histórico de 525 CUP el 12 de abril y ha mantenido ese nivel desde entonces.
Tasa de cambio hoy 20/04/2026 - 8:22 a.m. en Cuba:
Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 525 CUP.
Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 600 CUP.
Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 395 CUP.
El OMFi advierte que la aparente moderación reciente del mercado no refleja una mejora estructural, en un contexto en que Cuba proyecta una contracción del PIB cubano del 7,2% en 2026.
"Esta menor presión en el mercado refleja una economía con menos capacidad de movimiento y generación de divisas", señala el organismo, en un escenario agravado además por la emisión de nuevos billetes de 2,000 y 5,000 CUP, generando presión inflacionaria.
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 20 de abril:
1 USD = 525 CUP.
5 USD = 2,625 CUP.
10 USD = 5,250 CUP.
20 USD = 10,500 CUP.
50 USD = 26,250 CUP.
100 USD = 52,500 CUP.
Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):
1 EUR = 600 CUP.
5 EUR = 3,000 CUP.
10 EUR = 6,000 CUP.
20 EUR = 12,000 CUP.
50 EUR = 30,000 CUP.
100 EUR = 60,000 CUP.
200 EUR = 120,000 CUP.
500 EUR = 300,000 CUP.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de divisas en el mercado informal de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto ha aumentado el precio del euro en el mercado informal cubano?
El precio del euro ha alcanzado los 600 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, marcando un nivel histórico en medio de la crisis cambiaria que enfrenta Cuba.
¿A qué se debe la estabilidad aparente del dólar en Cuba?
Aunque el dólar se mantiene en 525 CUP, esta estabilidad no se debe a una mejora estructural sino a una desaceleración de la actividad económica en un contexto de crisis energética y caída del turismo.
¿Qué factores están afectando la economía cubana actualmente?
La economía cubana está siendo afectada por una crisis energética persistente, la caída del turismo y una emisión de nuevos billetes que generan presión inflacionaria. Estos problemas estructurales impactan en la capacidad económica del país y en la depreciación del peso cubano.
¿Cuál es la proyección para el mercado informal de divisas en Cuba para finales de abril?
Según el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), se espera una nueva depreciación del peso cubano para finales de abril, con el dólar alcanzando los 533 CUP y el euro los 604 CUP, aunque existe alta incertidumbre en estas proyecciones.
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