Reportan aumento de precio de una divisa en la venta informal en Cuba

Calle de Centro Habana y mano con billetes (Imagen de referencia)

La Moneda Libremente Convertible (MLC) subió cinco pesos este lunes en el mercado informal cubano y se sitúa en 395 CUP, según el monitoreo del medio independiente elTOQUE.

El dólar y el euro, por su parte, se mantienen sin cambios: el dólar permanece tasado en 525 CUP y el euro en 600 CUP, nivel histórico que alcanzó por primera vez este domingo, rompiendo por primera vez esa barrera psicológica en la historia de la crisis cambiaria cubana.

La escalada de la moneda europea ha sido vertiginosa: cotizaba a 418 CUP en junio de 2025, llegó a 485 CUP en septiembre, a 515 CUP en octubre, a 565 CUP en febrero de 2026 y a 580 CUP en marzo.

Marcó un máximo histórico de 588 CUP el 6 de abril, antes de rozar los 598 CUP el pasado viernes y superar finalmente los 600 CUP este domingo.

Evolución de la tasa de cambio

La MLC, por su parte, ha mostrado una marcada volatilidad en las últimas semanas, en las que ha oscilado entre 385 CUP y 400 CUP de forma recurrente.

El dólar, por su parte, alcanzó su máximo histórico de 525 CUP el 12 de abril y ha mantenido ese nivel desde entonces.

Tasa de cambio hoy 20/04/2026 - 8:22 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 525 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 600 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 395 CUP.

El OMFi advierte que la aparente moderación reciente del mercado no refleja una mejora estructural, en un contexto en que Cuba proyecta una contracción del PIB cubano del 7,2% en 2026.

"Esta menor presión en el mercado refleja una economía con menos capacidad de movimiento y generación de divisas", señala el organismo, en un escenario agravado además por la emisión de nuevos billetes de 2,000 y 5,000 CUP, generando presión inflacionaria.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 20 de abril:

1 USD = 525 CUP.

5 USD = 2,625 CUP.

10 USD = 5,250 CUP.

20 USD = 10,500 CUP.

50 USD = 26,250 CUP.

100 USD = 52,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 600 CUP.

5 EUR = 3,000 CUP.

10 EUR = 6,000 CUP.

20 EUR = 12,000 CUP.

50 EUR = 30,000 CUP.

100 EUR = 60,000 CUP.

200 EUR = 120,000 CUP.

500 EUR = 300,000 CUP.