Trump afirma que tráfico de drogas por mar bajó 98.2%, pero los datos no lo respaldan

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El presidente Donald Trump publicó recientemente en Truth Social que el 98.2% de las drogas introducidas de contrabando a través de rutas marítimas hacia Estados Unidos han sido "detenidas" bajo su administración, pero expertos en políticas de drogas advierten que esa cifra tergiversa los datos oficiales, reportó Telemundo.

Además, al ser consultada por la agencia AP sobre la fuente de esa estadística, la Casa Blanca remitió a los datos de incautaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Sin embargo, el 98.2% surge de comparar únicamente dos meses específicos: en julio de 2025, la CBP decomisó 223,923 libras de cocaína, fentanilo, heroína, marihuana y metanfetaminas en aguas abiertas o cerca de las costas; en noviembre de ese mismo año, la cifra cayó a 4,463 libras.

Ese julio fue además un mes atípico, con cerca de 203,000 libras de marihuana incautadas, lo que infla artificialmente el punto de partida del cálculo y hace que la caída porcentual resulte engañosa.

"Los datos sobre incautaciones de drogas miden la actividad de interdicción, no el volumen real del tráfico", afirmó Dessa Bergen-Cico, profesora de salud pública en la Universidad de Syracuse que estudia el narcotráfico.

"Como han señalado los investigadores de políticas de drogas, nadie sabe qué cantidad pasa desapercibida, y los cambios en los datos de incautaciones resultan insuficientes para formular afirmaciones definitivas sobre los resultados de las políticas", agregó Bergen-Cico.

Jonathan Caulkins, profesor de investigación operativa y políticas públicas en la Universidad Carnegie Mellon, señaló por su parte que la "ignorancia respecto a cuáles son las cifras correctas para cualquiera de estos dos conceptos fundamentales" da lugar a incoherencias y malas interpretaciones.

Los propios datos de la CBP contradicen la narrativa de erradicación casi total: las incautaciones continuaron bajando en diciembre de 2025 hasta 2,268 libras, pero en marzo de 2026 volvieron a subir hasta 28,500 libras, según los registros más recientes disponibles.

Bergen-Cico explicó además que la disminución en las estadísticas de la CBP no refleja necesariamente menos drogas en circulación.

"La disminución en las incautaciones de drogas en la costa y el interior entre los años fiscales 2025 y 2026 no indica, de manera directa, una reducción en el flujo de drogas", afirmó.

"Más bien, refleja una transición jurisdiccional y operativa en la que la tradicional interdicción marítima de la CBP ha sido parcialmente desplazada por operaciones de las fuerzas militares y de la Guardia Costera de los Estados Unidos", precisó.

En otras palabras, la CBP solo registra sus propias operaciones, no las de la Guardia Costera ni las militares, lo que distorsiona cualquier comparación.

La Guardia Costera, de hecho, registró en el año fiscal 2025 un aumento del 200% en incautaciones de cocaína respecto al promedio anual de 167,000 libras, lo que sugiere que el tráfico no desapareció sino que cambió de rutas y de agencia responsable de interceptarlo.

Las afirmaciones de Trump se enmarcan en la Operación Lanza del Sur, una campaña militar lanzada desde agosto de 2025 que autoriza ataques letales contra embarcaciones acusadas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Desde su inicio, al menos 51 embarcaciones han sido atacadas y 178 personas han muerto.

El ataque más reciente reportado ocurrió el pasado miércoles en el océano Pacífico oriental, siendo el cuarto barco hundido en cinco días.

Históricamente, más del 90% del fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo hace por vía terrestre a través de puertos de entrada legales, según la propia CBP, lo que pone en perspectiva el alcance real de la interdicción marítima como herramienta para frenar el flujo total de narcóticos.