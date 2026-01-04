Rubio confirma que EE.UU. seguirá hundiendo narcolanchas y confiscando barcos sancionados tras la captura de Maduro

Marco Rubio defendió en televisión nacional la continuidad de los ataques de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe.

Estados Unidos no tiene intención de dar marcha atrás en su ofensiva marítima en el Caribe y el Pacífico. El secretario de Estado Marco Rubio dejó claro este domingo que Washington continuará atacando embarcaciones vinculadas al narcotráfico y confiscando barcos sancionados que transporten petróleo, una política que ya ha dejado decenas de muertos en alta mar y que mantiene en vilo a varios países de la región.

En una entrevista con Meet the Press de NBC, Rubio negó que exista una guerra contra Venezuela, pero defendió sin matices las operaciones militares ordenadas por el presidente Donald Trump. Según dijo, se trata de “hacer cumplir la ley”, tanto en la lucha contra el narcotráfico como en la aplicación de sanciones petroleras.

“Vamos a seguir atacando las lanchas de droga que se dirigen a Estados Unidos y vamos a seguir incautando barcos sancionados con órdenes judiciales”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, subrayando que estas acciones continuarán “hasta que se produzcan los cambios que necesitamos ver”.

Las declaraciones llegan después del hecho que ha sacudido a la región este fin de semana, con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una operación militar estadounidense, confirmada por Donald Trump y reconocida por el propio chavismo como una “agresión”.

Sin embargo, solo en los últimos meses, EE.UU. ha ejecutado múltiples ataques “cinéticos” contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales frente a Venezuela, el Caribe y el Pacífico oriental. Los operativos, difundidos incluso con videos oficiales, han dejado más de 60 muertos este año, según cifras del propio gobierno estadounidense.

Washington sostiene que las embarcaciones operan para organizaciones calificadas como terroristas y que transportan drogas con destino a territorio estadounidense. Sin embargo, críticos en la región advierten que se trata de una política de “matar primero y preguntar después”, con denuncias incluso de ejecuciones de sobrevivientes en el mar, algo que ha elevado la tensión diplomática.

Rubio vinculó directamente esta ofensiva con el petróleo venezolano. Insistió en que EE.UU. no necesita ese crudo, pero no permitirá que las mayores reservas del mundo sigan, según su versión, “en manos de adversarios” como Rusia, China o Irán, ni que los ingresos sigan sin beneficiar a la población.

“El petróleo no puede seguir enriqueciéndose a un puñado de oligarcas mientras millones huyen del país”, dijo, al recordar que más de ocho millones de venezolanos han emigrado en la última década, un fenómeno que describió como profundamente desestabilizador para toda la región.