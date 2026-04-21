Trump: "Irán no tiene otra opción" y anticipa un "gran acuerdo"

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El presidente Donald Trump afirmó este martes que Estados Unidos logrará un "gran acuerdo" con Irán para poner fin a la guerra en curso, y descartó extender el alto al fuego bilateral que vence este miércoles.

Trump realizó las declaraciones en una entrevista telefónica con el programa "Squawk Box" de CNBC, en la que evaluó las perspectivas de una segunda ronda de negociaciones prevista en Islamabad.

"Creo que no tienen otra opción", dijo Trump al ser preguntado sobre qué espera de esas conversaciones, en referencia directa al devastador impacto militar que han sufrido las fuerzas iraníes desde el inicio del conflicto.

"Hemos destruido su marina, hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido a sus líderes", afirmó el mandatario, enumerando los resultados de la Operación Furia Épica, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel lanzada el 28 de febrero de 2026.

Trump reconoció además que la eliminación del liderazgo iraní equivale a un cambio de régimen, aunque no fue un objetivo declarado desde el inicio: "Es un cambio de régimen, sin importar cómo quieras llamarlo, que no es algo que dije que iba a hacer, pero lo he hecho indirectamente".

Agregó que los nuevos líderes iraníes son "mucho más racionales" que sus predecesores.

Sobre la posibilidad de prorrogar la tregua para dar más tiempo a las negociaciones, Trump fue categórico: "No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", según EFE.

El mandatario también advirtió que preferiría reanudar los ataques antes que negociar desde una posición de debilidad: "Espero estar bombardeando porque creo que es una mejor actitud para negociar".

Al mismo tiempo, Trump ofreció una salida diplomática a Teherán: "Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo.

Pueden convertir a su país en una nación fuerte de nuevo, una nación maravillosa de nuevo". Calificó a los líderes iraníes de "sedientos de sangre", pero destacó que el pueblo iraní es "increíble".

La segunda ronda de negociaciones en Islamabad estaba prevista para este martes, con el vicepresidente JD Vance al frente de la delegación estadounidense, acompañado del enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner.

Sin embargo, Irán anunció que no participaría "por ahora", exigiendo la liberación de activos congelados y calificando las posiciones de Washington como "irrazonables e irreales".

Teherán también declaró que no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza".

Las diferencias entre ambas partes siguen siendo profundas. Washington exige el desmantelamiento total y permanente del programa nuclear iraní, cero armas nucleares y la reapertura definitiva del Estrecho de Ormuz.

Irán, en cambio, ofrece solo una pausa de cinco años en el enriquecimiento de uranio y reclama 270,000 millones de dólares en compensaciones.

Desde el 13 de abril, Estados Unidos mantiene además un bloqueo naval contra Irán con más de una docena de buques, cien aeronaves y 10,000 efectivos, que según estimaciones le cuesta a Teherán 500 millones de dólares diarios.

Este martes, las fuerzas estadounidenses también anunciaron la interceptación de un buque cisterna vinculado a Irán en el Indopacífico.

La primera ronda de negociaciones en Islamabad, celebrada el 11 de abril, duró 21 horas y concluyó sin acuerdo.

El alto al fuego mediado por Pakistán vence este miércoles 22 de abril, con Trump rechazando su extensión y el futuro del conflicto pendiente de una decisión que podría determinar si la guerra se reanuda o si ambas partes logran sentar las bases de un entendimiento.