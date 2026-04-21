EE. UU. incauta carguero iraní con materiales de doble uso procedentes de China, aptos para fabricar misiles

La Marina de Estados Unidos abordó y capturó el domingo el carguero iraní Touska en el Golfo de Omán, frente al puerto de Chabahar, y fuentes de seguridad marítima citadas por Reuters indicaron este lunes que el buque transportaba materiales de "uso dual": artículos con aplicaciones tanto civiles como militares, entre ellos metales, tuberías y componentes electrónicos, procedentes de China.

El concepto de "uso dual" designa materiales o tecnologías que pueden emplearse indistintamente en industria civil o en programas armamentísticos. En el caso del Touska, el Washington Post señaló que la carga incluía químicos de origen chino utilizables en la fabricación de misiles balísticos, lo que, de confirmarse, agravaría la dimensión del incidente.

El Touska opera bajo el grupo Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), sancionado por Estados Unidos desde finales de 2019 por transportar materiales vinculados a la proliferación balística.

Según datos de seguimiento marítimo analizados por la firma Kpler, el buque partió del puerto de Gaolan en Zhuhai, China —conocido por la carga de químicos como perclorato de sodio— y realizó escala en Port Klang, Malasia, el 13 de abril, antes de ser interceptado.

El Touska ignoró las advertencias de la Marina estadounidense durante seis horas. Los infantes de marina dañaron el timón y el radar para inmovilizarlo sin causar bajas entre la tripulación.

La incautación se produce en el marco de la Operación Furia Épica, ofensiva conjunta lanzada a finales de febrero por EE. UU. e Israel contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Como represalia, Irán cerró el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo, colapsando el tráfico naval en un 97% y disparando el precio del crudo Brent.

El 12 de abril, el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo naval selectivo contra buques con origen o destino en puertos iraníes, forzando el regreso de al menos 19 embarcaciones. El Touska fue interceptado precisamente por violar ese bloqueo.

El Ministerio de Exteriores iraní calificó la incautación de "extremadamente peligrosa" y "criminal", y exigió la "liberación inmediata del buque iraní, sus marineros, tripulación y sus familias", según informó Fox News. Teherán advirtió además que "la plena responsabilidad de cualquier escalada en la región recae sobre Estados Unidos".

China, por su parte, expresó preocupación por la incautación y pidió más diálogo, aunque el patrón de suministro chino a Irán tiene antecedentes documentados. En enero de 2025, el Wall Street Journal reveló que dos buques iraníes —el Golbon y el Jairan, ambos filiales sancionadas de IRISL— fueron cargados en puertos chinos cerca de Ningbo con unas 1,000 toneladas de perclorato de sodio, suficiente para producir propelente sólido para 260 misiles de rango medio.

"China era y sigue siendo el principal proveedor de Irán para todo lo necesario para fabricar armas", declaró al WSJ Ronen Solomon, analista de seguridad israelí.

El alto el fuego acordado entre EE. UU. e Irán el 8 de abril vence este miércoles 22 de abril, y las negociaciones en Islamabad encabezadas por el vicepresidente JD Vance junto a Steve Witkoff y Jared Kushner no han producido acuerdo hasta la fecha.