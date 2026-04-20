Irán dice que de momento no participará en una nuevas conversaciones con EE.UU.

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Irán declaró este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos, en un momento de máxima tensión a menos de 48 horas del vencimiento del alto el fuego bilateral.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, fue tajante en rueda de prensa: no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Bagaei acusó a Washington de actuar con doble rasero: Estados Unidos, al adoptar comportamientos contradictorios y violar de forma continua los términos del alto el fuego, ha demostrado que no tiene seriedad en el seguimiento del proceso diplomático.

El detonante inmediato fue la captura del carguero iraní TOUSKA en el mar de Omán la noche del domingo, cuando la Marina estadounidense abrió fuego contra su sala de máquinas tras ignorar advertencias durante seis horas y tomó custodia del buque.

Teherán calificó el incidente de claro ejemplo de acto de agresión y prometió que el Ejército iraní responderá pronto.

Pese al rechazo iraní, Estados Unidos envió a Islamabad una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance, junto al enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, para intentar retomar las conversaciones.

Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria, condicionó cualquier viaje a Islamabad a que Teherán reciba señales positivas, y advirtió que ir a Islamabad no significa negociar a cualquier precio.

Azizi fue igualmente firme sobre el Estrecho de Ormuz, por el que transita entre el 20% y el 30% del petróleo mundial: Irán decidirá el derecho de paso, incluyendo los permisos para que los buques transiten por el estrecho, declaró a la BBC, descartando cualquier cesión sobre lo que calificó de derecho inalienable.

Entre las condiciones previas que Irán exige para negociar figuran la liberación de activos congelados por sanciones internacionales y la resolución de la situación en Líbano.

Las posiciones de ambas partes siguen siendo incompatibles. Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de veinte años al enriquecimiento de uranio, mientras Teherán ofrece solo una pausa de cinco años y reclama 270,000 millones de dólares en compensaciones por daños de guerra.

El bloqueo naval estadounidense, en vigor desde el 13 de abril, cuesta a Irán unos 500 millones de dólares diarios, según datos del dossier de seguimiento del conflicto.

La primera ronda de negociaciones en Islamabad, celebrada entre el 10 y el 12 de abril, fracasó tras 21 horas de conversaciones sin acuerdo, en lo que fue el primer contacto diplomático directo de alto nivel entre ambos países desde 1979.

El alto el fuego acordado el 8 de abril vence este miércoles, y Trump ya advirtió que si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington podría destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes de Irán.