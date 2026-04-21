Sacerdote sufre grave accidente al caer del techo de una iglesia en Cienfuegos

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El sacerdote Yuniel Quintero, conocido cariñosamente como "Lolo" y párroco de las Parroquias Nuestra Señora del Carmen de Rodas y Nuestra Señora de la Caridad de Cartagena, sufrió este martes un accidente al caer del techo de una iglesia en Cienfuegos, Cuba.

La Diócesis de Cienfuegos emitió una nota oficial informando del suceso a través del Vicario General, el P. Manel Homar Toboso, quien comunicó el estado de salud del sacerdote a los fieles.

Según el último parte médico, el P. Quintero fue trasladado a la Sala Polivalente de Terapia Intensiva del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima "para un seguimiento minucioso de las consecuencias de las fracturas sufridas en cadera y cráneo, presentando además posibles otras pequeñas fracturas en la extremidad derecha".

La diócesis solicitó expresamente a los fieles no acudir al hospital por el momento: "Hasta que se indique oportunamente cuándo será posible realizar visitas".

En su nota, la institución eclesiástica convocó a la comunidad a la oración: "Como Iglesia diocesana, nos unimos en oración confiada por su pronta recuperación, poniéndolo en las manos del Señor y bajo la intercesión de la Virgen María".

El accidente ocurre en un contexto de grave deterioro de la infraestructura religiosa en Cuba, agravado por décadas de crisis económica y los efectos de huracanes como Ian en 2022.

Los techos y estructuras de muchas iglesias históricas presentan daños acumulados por filtraciones y falta de mantenimiento, situación que ha derivado en incidentes similares en años recientes.

En junio de 2025, la cruz de la iglesia San Antonio de Padua en Cárdenas se desplomó parcialmente, dejando dos heridos a causa del deterioro estructural acumulado.

El accidente del P. Quintero se produce además apenas dos días después del fallecimiento del obispo Jorge Serpa, figura nacida en Cienfuegos y vinculada a la diócesis, quien murió el 19 de abril de 2026, sumando un nuevo golpe a la comunidad católica cienfueguera.

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Rodas, una de las dos parroquias a cargo del sacerdote accidentado, tiene raíces históricas desde 1878 y su estructura actual data de 1885.

El Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, donde permanece ingresado el P. Quintero, es el principal centro hospitalario de la provincia de Cienfuegos y cuenta con una Sala Polivalente de Terapia Intensiva desde 1979.

La nota oficial de la Diócesis cerró con el Salmo 23 como mensaje de esperanza por la recuperación del sacerdote: "El Señor es mi pastor, nada me falta".