Analista de Universidad Internacional de Florida: "Cuba está en fase de furia" tras presión de EE.UU.

Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), afirma que el régimen cubano ha entrado en una fase de furia como reacción a la presión de Estados Unidos, y que la movilización militar de La Habana es puro teatro político.

El analista aplica el marco conceptual de las fases del duelo para describir la evolución psicológica y política del régimen cubano ante una situación que, según él, ya no tiene marcha atrás.

"Ahora están en la fase de furia porque ya saben que efectivamente ha sucedido, la situación ha cambiado completamente y no va a regresar a donde estaba antes", afirmó Arcos.

Según el analista, en enero y febrero de 2026 el régimen se encontraba en la primera fase: la negación. Ahora, en cambio, ha pasado a la bravuconería, el guapeo y las amenazas, insinuando que Cuba podría defenderse de un ataque militar estadounidense.

"Algo que todo mundo que tiene el menor conocimiento de cuáles son las equivalencias entre las dos fuerzas militares se da cuenta de que es imposible", señaló Arcos con contundencia.

El analista califica de teatro las recientes apariciones de Díaz-Canel vestido con uniforme militar verde olivo, pese a ostentar un cargo vicil, y traza una línea directa entre ese estilo y el de Fidel Castro, a quien describe como "un gran actor de teatro".

"Pero también aquí hay muchísimo de teatro. Recordemos que una de las cualidades de Fidel Castro como líder era que era un gran actor de teatro", dijo Arcos, quien equipara ese modelo de liderazgo con el de figuras como Hitler y Mussolini.

Arcos señaló además, en una entrevista concedida a Cibercuba, que el objetivo de esa teatralidad es claro: "Ellos están en la fase de tratar de infundir guapería en una población que está harta de oírles decir tonterías y de seguir pasando hambre".

Como ejemplo de esa puesta en escena, el analista menciona una fotografía, donde aparecen altos mandos militares cubanos formados uno al lado del otro, todos vestidos de verde y con barrigas "de embarazadas".

Este análisis llega en un momento de tensión extrema. El 16 de abril, Díaz-Canel apareció con uniforme militar para alertar sobre una supuesta agresión inminente de EE.UU., evocando el aniversario de Playa Girón. Días antes, el 13 de abril, el presidente Donald Trump había declarado que su ejército "hará una parada en Cuba" tras resolver los asuntos pendientes en Irán.

El contexto regional agrava la situación del régimen. La caída de Nicolás Maduro en enero de 2026 eliminó al principal aliado venezolano de La Habana, mientras que la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero, impone aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

EE.UU., según la prensa, habría dado un ultimátum de dos semanas a Cuba para liberar a presos políticos de alto perfil.

Arcos había advertido en análisis previos que el poder real en Cuba sigue en manos de Raúl Castro, y que la naturaleza del régimen haría inevitable algún tipo de acción militar estadounidense, aunque condicionada a la resolución previa del conflicto con Irán.

"Yo dudo muchísimo que Estados Unidos haga alguna acción en Cuba sin que se haya cerrado de una manera u otra el tema de Irán. No por falta de capacidad militar, sino más bien por evitar una crisis de opinión pública", precisó el analista.