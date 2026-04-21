Detienen a un estadounidense que transportaba inmigrantes ilegales en Cayo Maratón

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Un ciudadano estadounidense fue arrestado este lunes en Marathon, Florida, después de que agentes del Sector Miami interceptaron el vehículo en Cayo Maratón, en los Cayos de Florida, sorprendiendo al conductor transportando inmigrantes ilegales hacia sitios de trabajo a cambio de dinero en efectivo.

El jefe del Sector Miami, Samuel B. Briggs II, informó el arresto a través de su cuenta oficial en X, donde detalló la operación.

"Agentes del Sector Miami interceptaron un vehículo en Marathon, donde un ciudadano estadounidense fue sorprendido transportando conscientemente a inmigrantes ilegales hacia sitios de trabajo a cambio de efectivo. Los agentes aprehendieron a los tres inmigrantes ilegales y al conductor. El conductor será presentado ante la fiscalía para su procesamiento, y el vehículo fue confiscado", señaló Briggs.

El conductor enfrenta cargos federales por tráfico de personas, delito que contempla una pena máxima a 10 años de prisión por cada inmigrante transportado, según la legislación estadounidense vigente.

Los Cayos de Florida constituyen un corredor entre el Caribe y el continente estadounidense frecuentemente utilizado por redes de tráfico de personas. Esta zona es históricamente uno de los puntos más activos en operaciones de contrabando humano hacia territorio estadounidense.