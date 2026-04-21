Detienen a un estadounidense que transportaba inmigrantes ilegales en Cayo Maratón

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Un ciudadano estadounidense fue arrestado este lunes en Marathon, Florida, después de que agentes del Sector Miami interceptaron el vehículo en Cayo Maratón, en los Cayos de Florida, sorprendiendo al conductor transportando inmigrantes ilegales hacia sitios de trabajo a cambio de dinero en efectivo.
El jefe del Sector Miami, Samuel B. Briggs II, informó el arresto a través de su cuenta oficial en X, donde detalló la operación.
"Agentes del Sector Miami interceptaron un vehículo en Marathon, donde un ciudadano estadounidense fue sorprendido transportando conscientemente a inmigrantes ilegales hacia sitios de trabajo a cambio de efectivo. Los agentes aprehendieron a los tres inmigrantes ilegales y al conductor. El conductor será presentado ante la fiscalía para su procesamiento, y el vehículo fue confiscado", señaló Briggs.
El conductor enfrenta cargos federales por tráfico de personas, delito que contempla una pena máxima a 10 años de prisión por cada inmigrante transportado, según la legislación estadounidense vigente.
Los Cayos de Florida constituyen un corredor entre el Caribe y el continente estadounidense frecuentemente utilizado por redes de tráfico de personas. Esta zona es históricamente uno de los puntos más activos en operaciones de contrabando humano hacia territorio estadounidense.
Preguntas frecuentes sobre la detención de un estadounidense que transportaba inmigrantes ilegales en Cayo Maratón
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió en la detención de Cayo Maratón?
Un ciudadano estadounidense fue arrestado en Marathon, Florida, por transportar inmigrantes ilegales hacia sitios de trabajo a cambio de dinero en efectivo. Los agentes del Sector Miami interceptaron el vehículo y detuvieron al conductor y a tres inmigrantes ilegales.
¿Cuáles son las consecuencias legales para el conductor detenido?
El conductor enfrenta cargos federales por tráfico de personas, con una pena máxima de hasta 10 años de prisión por cada inmigrante transportado, según la legislación estadounidense vigente.
¿Por qué los Cayos de Florida son un punto crítico para el tráfico de personas?
Los Cayos de Florida constituyen un corredor estratégico entre el Caribe y el continente estadounidense, frecuentemente utilizado por redes de tráfico de personas debido a su proximidad geográfica y accesibilidad marítima.
¿Qué otras acciones ha tomado Estados Unidos para combatir la inmigración ilegal en Florida?
Estados Unidos ha intensificado las operaciones de control migratorio, incluyendo redadas y detenciones de inmigrantes ilegales, especialmente aquellos con antecedentes penales. La Patrulla Fronteriza y el ICE han incrementado su presencia en los Cayos de Florida.
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