Sargento del Ejército de EE.UU. denuncia arresto de su esposa por ICE pese a tener protecciones migratorias

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El sargento de primera clase José Serrano, de 51 años y con más de dos décadas de servicio activo en el Ejército de Estados Unidos —incluyendo despliegues en Afganistán—, denunció públicamente que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a su esposa, Deisy Rivera Ortega, el pasado lunes 14 de abril durante una cita rutinaria en una oficina de inmigración en El Paso, Texas, de acuerdo con Telemundo.

Rivera Ortega, originaria de El Salvador, lleva en Estados Unidos desde 2016 y se casó con Serrano en 2022.

La cita en la que fue detenida estaba relacionada con una solicitud de Parole in Place, un programa especial diseñado para ofrecer protecciones migratorias a cónyuges de militares en situación irregular, que Serrano había presentado el año anterior y que permanecía pendiente al momento del arresto.

En diciembre de 2019, un juez de inmigración le otorgó a Rivera Ortega protección bajo la Convención Contra la Tortura, un tratado de la ONU que prohíbe su deportación a El Salvador. Sin embargo, esa protección no impide que el gobierno la deporte a un tercer país, y funcionarios de ICE le informaron a Serrano que su esposa podría ser enviada a México, un país donde no tiene ningún vínculo familiar ni social.

Serrano, nacido en Puerto Rico, señaló que como militar activo tiene restricciones para viajar a México, lo que haría prácticamente imposible el contacto con su esposa si la deportan allí. "No conocemos a nadie en México. Además, como militar, no me está permitido ir a México".