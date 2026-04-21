Régimen presume respaldo en Egipto a su declaración de Girón mientras moviliza firmas dentro de Cuba

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El régimen cubano volvió a exhibir músculo propagandístico fuera de la isla. Esta vez, destacando la publicación en varios medios egipcios de su declaración oficial “Girón es hoy y siempre”, un texto cargado de consignas políticas y advertencias sobre un supuesto escenario de agresión contra Cuba.

Según informó la embajada cubana en El Cairo, portales como Al Safir, Arab Telegraph y otros sitios digitales reprodujeron íntegramente el documento, algo que La Habana presentó como una “positiva repercusión” internacional.

La declaración, difundida originalmente por medios oficiales como Granma y Cubadebate, insiste en el discurso de confrontación con Estados Unidos y denuncia lo que describe como un “asedio permanente”, acompañado de amenazas militares y presión económica .

El texto también retoma una de las frases más repetidas por la cúpula gobernante en los últimos días: “Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella más de la constelación estadounidense”, en un intento de reforzar la narrativa de soberanía frente a Washington .

Pero más allá del eco en medios extranjeros, el documento insiste en los mismos argumentos que el régimen ha sostenido durante décadas: responsabiliza al embargo de la crisis económica, denuncia campañas mediáticas en su contra y llama a la movilización nacional e internacional en defensa del socialismo.

Incluso apela a símbolos históricos y a la épica revolucionaria, evocando la “sangre mambisa” y el legado de Playa Girón como referente para el presente. En ese tono, concluye con un mensaje de resistencia total: mientras haya cubanos dispuestos a “dar la vida por la Revolución”, aseguran, el sistema prevalecerá.

La difusión en medios egipcios llega en un momento especialmente delicado para la isla, marcado por apagones, escasez y un creciente malestar social. Sin embargo, en lugar de abordar esas realidades, el discurso oficial vuelve a centrarse en enemigos externos y en reforzar la narrativa de plaza sitiada.

Sin embargo, mientras el oficialismo resalta el eco de su discurso en medios extranjeros, dentro de la isla se impulsa una campaña de recogida de firmas vinculada al mismo mensaje político, en medio de un contexto de fuertes tensiones sociales y económicas.

Así, mientras dentro de Cuba la crisis golpea a la población, el gobierno intenta proyectar hacia afuera una imagen de apoyo internacional y firmeza ideológica que contrasta con la vida cotidiana de millones de cubanos.