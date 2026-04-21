Raisel Iglesias frena su gran momento: va a la lista de lesionados

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El cerrador cubano Raisel Iglesias fue colocado este martes en la lista de lesionados de 15 días por los Atlanta Braves debido a una inflamación en el hombro derecho, con el movimiento retroactivo al lunes.

La lesión llega en el peor momento posible para el lanzador de 36 años, quien venía atravesando un inicio de temporada sobresaliente: en ocho juegos y 8.2 entradas lanzadas, no había permitido ninguna carrera limpia, acumulaba 11 ponches y cinco salvamentos, con una efectividad de 2.26 y un WHIP de 0.52.

Según informó el periodista Francys Romero, en las dos últimas salidas comenzó a sentir molestias en el hombro y los Bravos decidieron darle descanso, con la expectativa de que regrese al montículo en unas semanas.

La lesión tuvo un origen inusual: Iglesias durmió mal sobre el hombro derecho, lo que le impidió lanzar el sábado pasado ante los Filis de Filadelfia. Sin embargo, sí pudo salir al campo el domingo y convertir un salvamento antes de ser colocado en la lista de lesionados.

Para cubrir su lugar en el róster, los Braves llamaron al lanzador zurdo Dylan Dodd desde el sistema de ligas menores.

Robert Suarez asumirá el rol de cerrador interino mientras Iglesias se recupera. Suarez firmó un contrato de tres años y 45 millones de dólares con Atlanta en diciembre de 2025, aunque su función original era la de relevista de alta palanca, con Iglesias reteniendo el rol de cerrador principal.

Las lesiones de hombro en lanzadores son especialmente delicadas y pueden resolverse con reposo en semanas o extenderse a meses dependiendo de la severidad. Los Braves no han confirmado una fecha de regreso, aunque la elegibilidad mínima de Iglesias sería el 5 de mayo.

Iglesias llegó a la temporada 2026 con un contrato de un año por 16 millones de dólares. En su carrera en las Grandes Ligas —que incluye etapas con los Rojos de Cincinnati, los Angelinos de Los Ángeles y los Braves desde 2023— acumula más de 600 juegos, 253 salvamentos y una efectividad de 2.90, consolidándose como uno de los cerradores cubanos más exitosos en la historia de la MLB.

Si la inflamación se resuelve sin complicaciones, el cubano podría volver al montículo a principios de mayo y retomar el rol que tan brillantemente había desempeñado en este arranque de temporada.