Cubana estalla por los precios en hotel de La Habana: “¡Hasta 1,950 pesos por dos muslos de pollo!”

La creadora de contenido Yaraidi Rodríguez, residente en Guanabacoa, publicó un video en Facebook reseñando su visita al Hotel Neptuno-Tritón de La Habana. Denunció los elevados precios de la gastronomía y la dificultad de los cubanos para acceder a los hoteles de la capital.
Yaraidi recibió un dinero de regalo y decidió pasar un día de vacaciones con su familia en un hotel de La Habana. Sin embargo, la cosa no era tan simple como ella pensaba.
El recorrido tuvo varios intentos fallidos. El primer lugar que visitó fue el Hotel Iberostar Parque Central pero ya estaba lleno desde las cinco de la mañana, según informó el recepcionista. Se dirigió al Hotel Nacional para ver si había suerte, pero descubrió que solo admite cubanos de lunes a viernes con reserva de al menos 48 horas de antelación.
El siguiente en la lista fue el Hotel Paseo del Prado que le exigía 30 dólares sin consumo mínimo. Después fue al Hotel Gran Aston con los mismos precios del anterior, aunque incluía un cóctel de bienvenida. Se dirigió entonces al Hotel Cohiba que pedía desde 14,000 pesos por persona hasta 100,000 pesos en sus paquetes más completos.
"Para los cubanos, 14 mil pesos por persona con un cóctel de bienvenida. Unas ofertas más grandes, con una picadera, una cervecita, una croquetica, 100 mil pesos. Digo, ¿y esto qué cosa es?", se preguntó Yaraidi.
"Terminamos en el Hotel Neptuno-Tritón. En la recepción me trataron muy bien. Allí son 4,000 pesos por persona adulta y por los niños más de 3,000. Te aceptan transferencias y pagos en efectivo. No dejan entrar alimentos ni bebidas. El precio de la gastronomía está fuerte", dijo la cubana.
Explicó que los precios rondan los 1,950 pesos cubanos por un plato de dos muslos de pollo, más de 2,000 por cerdo, 300 pesos por una ración de arroz y 650 por una cerveza. A pesar de haber pagado un monto inicial para consumir, el dinero no le alcanzó y tuvo que gastar más para cubrir la cuenta.
Yaraidi asegura que el ambiente en el hotel era bueno y pasó un buen día con su familia, pero el recorrido previo buscando dónde disfrutar y los altos precios de la comida fueron los temas que opacaron la experiencia.
Preguntas frecuentes sobre los precios y acceso a hoteles en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los precios de los hoteles en La Habana son tan altos para los cubanos?
Los precios de los hoteles en La Habana son altos debido a las políticas económicas del régimen que priorizan la captación de divisas a través del turismo extranjero. Esto crea una dualidad donde los servicios se ofrecen a precios inalcanzables para la mayoría de los cubanos, cuyo salario medio es significativamente bajo en comparación con los costos de estos servicios.
¿Cuáles son las restricciones para que los cubanos accedan a los hoteles en La Habana?
Las restricciones incluyen días específicos para el acceso de cubanos, generalmente de lunes a viernes, y la necesidad de realizar reservaciones con al menos 48 horas de antelación. Estas políticas limitan significativamente el acceso de los cubanos a los hoteles, especialmente durante los fines de semana.
¿Cómo afectan los precios de la gastronomía en los hoteles a los cubanos?
Los precios de la gastronomía en los hoteles son exorbitantes y están fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Una comida sencilla puede costar más de lo que un trabajador promedio gana en un mes, lo que convierte estas experiencias en un lujo inaccesible para muchos.
¿Cuál es el impacto de estas políticas hoteleras en la población cubana?
El impacto es significativo, ya que estas políticas contribuyen a la exclusión económica y social de los cubanos, generando frustración y malestar. El acceso limitado a hoteles acentúa la desigualdad y el descontento en la población, que ve cómo los recursos se destinan al turismo extranjero mientras ellos enfrentan escasez y dificultades económicas.
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