Cubana estalla por los precios en hotel de La Habana: “¡Hasta 1,950 pesos por dos muslos de pollo!”

La creadora de contenido Yaraidi Rodríguez, residente en Guanabacoa, publicó un video en Facebook reseñando su visita al Hotel Neptuno-Tritón de La Habana. Denunció los elevados precios de la gastronomía y la dificultad de los cubanos para acceder a los hoteles de la capital.

Yaraidi recibió un dinero de regalo y decidió pasar un día de vacaciones con su familia en un hotel de La Habana. Sin embargo, la cosa no era tan simple como ella pensaba.

El recorrido tuvo varios intentos fallidos. El primer lugar que visitó fue el Hotel Iberostar Parque Central pero ya estaba lleno desde las cinco de la mañana, según informó el recepcionista. Se dirigió al Hotel Nacional para ver si había suerte, pero descubrió que solo admite cubanos de lunes a viernes con reserva de al menos 48 horas de antelación.

El siguiente en la lista fue el Hotel Paseo del Prado que le exigía 30 dólares sin consumo mínimo. Después fue al Hotel Gran Aston con los mismos precios del anterior, aunque incluía un cóctel de bienvenida. Se dirigió entonces al Hotel Cohiba que pedía desde 14,000 pesos por persona hasta 100,000 pesos en sus paquetes más completos.

"Para los cubanos, 14 mil pesos por persona con un cóctel de bienvenida. Unas ofertas más grandes, con una picadera, una cervecita, una croquetica, 100 mil pesos. Digo, ¿y esto qué cosa es?", se preguntó Yaraidi.

"Terminamos en el Hotel Neptuno-Tritón. En la recepción me trataron muy bien. Allí son 4,000 pesos por persona adulta y por los niños más de 3,000. Te aceptan transferencias y pagos en efectivo. No dejan entrar alimentos ni bebidas. El precio de la gastronomía está fuerte", dijo la cubana.

Explicó que los precios rondan los 1,950 pesos cubanos por un plato de dos muslos de pollo, más de 2,000 por cerdo, 300 pesos por una ración de arroz y 650 por una cerveza. A pesar de haber pagado un monto inicial para consumir, el dinero no le alcanzó y tuvo que gastar más para cubrir la cuenta.

Yaraidi asegura que el ambiente en el hotel era bueno y pasó un buen día con su familia, pero el recorrido previo buscando dónde disfrutar y los altos precios de la comida fueron los temas que opacaron la experiencia.