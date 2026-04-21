Tras salir de prisión, Alexander Díaz Rodríguez relata su calvario como preso político en cárceles del régimen

A ocho días de haber recuperado la libertad, el ex preso político cubano Alexander Díaz Rodríguez describió en un video publicado por el líder opositor José Daniel Ferrer García el calvario que vivió durante cinco años en las cárceles del régimen.

Díaz Rodríguez, de 45 años y oriundo de Cárdenas, Matanzas, fue detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado a cinco años de prisión por los delitos de "sedición" y "desacato", cumplió su condena sin que el régimen le concediera ningún tipo de clemencia.

En el video, Ferrer presentó las imágenes con una advertencia: "A los ocho días de haber salido de prisión, Alexander Díaz Rodríguez nos resume en este video muchas de las cosas que pasó en esos campos de concentración modernos que son las prisiones del régimen Castro comunista".

En su testimonio, Díaz Rodríguez describió su recorrido por varias prisiones y todos los maltratos, físicos y verbales, que le hicieron padecer.

En una entrevista con NTN24 concedida también tras su liberación, Díaz Rodríguez fue más explícito: "Fueron muy duros, muy duros para mí. He pasado unas cuantas cosas con convicción de mis principios y mis delitos, varias celdas de castigo, que fueron bastantes, un promedio de 11 o 12 celdas de castigo plantado y mucho maltrato físico y verbal".

Pese al estado en que se encuentra, el ex preso resumió su situación con una frase escueta: "Estoy un poquito flaco, pero vivo".

Las cifras detrás de esa frase son devastadoras. Al ingresar a prisión pesaba 81 kilos; al ser liberado en abril de 2026 pesaba apenas 37, una pérdida de 44 kilos en cinco años. Salió con cáncer de tiroides en estado avanzado, hepatitis B y desnutrición severa.

El cáncer de tiroides le fue diagnosticado en octubre de 2022, durante su encarcelamiento, pero no recibió tratamiento oncológico adecuado. En abril de 2025, mientras aún estaba preso, fue ingresado brevemente al hospital Abel Santamaría por vómitos con sangre y luego trasladado a un correccional en Cabo de San Antonio para trabajos forzados, sin atención oncológica.

En julio de 2025, la organización Cubalex alertó que Díaz Rodríguez se encontraba en huelga de hambre en la prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río. Según la organización, "el teniente coronel Luis, jefe del puesto médico del penal, se niega a suministrarle los medicamentos indispensables por su condición de salud, y tampoco autoriza una dieta médica, aunque Alexander presenta un cuadro de desnutrición severa". Cubalex fue categórica: "La vida de Alexander está en peligro".

Su madre, Moraima Rodríguez Batista, había denunciado públicamente en mayo de 2025 la situación de su hijo con una súplica: "Lo único que quiero es que mi hijo pueda vivir". Tiene cáncer y está empeorando".

Tras la liberación de Díaz Rodríguez, la Embajada de Estados Unidos en La Habana mostró preocupación por su depauperado estado y aseguró que evaluaría los mecanismos disponibles para ayudarlo, incluyendo una posible visa humanitaria para que reciba atención médica en ese país.