Estilista cubano lanza mensaje a dueños de negocios privados en Cuba: "Para que las cosas se pongan buenas..."

El estilista cubano Rafael, conocido en Instagram como "Rafael Hairdresser", publicó un reel dirigido a emprendedores y dueños de negocios privados en Cuba en el que les asegura que sus dificultades no son culpa de ellos, sino de la crisis estructural que ahoga al país.

Rafael lanza un mensaje directo: "Tú no estás haciendo nada mal. Estás dando promoción, estás dando ofertas, estás publicando en Instagram, en Facebook. El problema es la crisis."

El estilista enumera sin rodeos los males que enfrentan los negocios en la isla: "No hay turismo, no hay divisas, no hay ganancias, hay miedo, escasea el agua, escasea la electricidad, no hay comida, están subiendo los precios, el dólar cada día más caro y los euros ni hablar."

Su diagnóstico es contundente: "Tú no tienes el problema, el problema lo tiene el país y por consecuencia te crea un problema a ti como negocio privado en Cuba."

Rafael también reconoce la dimensión histórica de la crisis: "Para que las cosas se pongan buenas, se tienen que poner bien malas primero. Hace 60 años que no estamos bien, pero estábamos un poquito mejor y no lo sabíamos."

Ante ese panorama, el estilista propone una estrategia de supervivencia basada en la calidad y la fidelización de los clientes.

"Yo confío en la estrategia más antigua que existe que se llama el boca a boca. Usted hace su trabajo bien hecho como debería hacerlo y siempre te van a recomendar."

Advierte además contra la tentación de explotar a los clientes en tiempos difíciles: "No intentes nunca coger un cliente, sacarle todo lo que puedas y si no lo vuelves a ver, no importa porque ya consumió tu servicio. Esa no es la vía. La vía correcta es crear fidelidad en el cliente."

El cierre del video es un llamado a la calma: "Lo estás haciendo todo bien. Estás haciendo todo lo que está a tu alcance. Tu negocio no tiene la culpa. La culpa la tiene la crisis. La crisis no la podemos arreglar ni uno, ni dos, ni tres, porque depende de un país entero."

El mensaje resonó entre sus seguidores, quienes respondieron con aplausos y comentarios de apoyo. "Más claro ni el agua", escribió uno.

Otro resumió el sentir colectivo con una frase que el propio Rafael usa en el reel: "Para que las cosas se pongan buenas se tienen que poner bien malas."

Una seguidora fue más directa: "Claro que algo tiene que cambiar, el gobierno, yo estoy loca por que todo cambie para ver de nuevo la risa del cubano en la cara y a Cuba próspera y bendecida."