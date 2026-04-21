Cubadebate ataca a CiberCuba y usuarios desmontan el relato: "Ustedes esconden la realidad"

La militarización de los niños en Cuba como recurso de propaganda (Foto de CubaDebate)

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El medio estatal Cubadebate publicó este martes un artículo titulado "Periodismo basura: CiberCuba monetiza el dolor de los niños cubanos", firmado por su llamado Observatorio de Medios, en el que acusa a nuestro portal de noticias de exponer reiteradamente imágenes de menores en contextos de vulnerabilidad y de violar la legislación cubana vigente.

Sin embargo, la publicación tuvo un efecto inmediato e inverso al buscado, en buen cubano, que les salió el tiro por la culata: casi el 90% de los comentarios en el propio post de Facebook de Cubadebate cuestionaron, contradijeron o ridiculizaron al medio oficialista.

Nada, que los oficialistas olvidaron dos puntos importantes: que la práctica es el criterio de la verdad, y que trabajamos para informar a las personas, y estas últimas, hablan alto y bien claro.

"Si Cubadebate afirmó que están monetizando el dolor, pues también está afirmando que existe ese dolor y esa situación de vulnerabilidad", escribió uno de los usuarios, señalando la contradicción central del texto.

Otros comentarios fueron igual de directos: "Ellos lo muestran, ustedes lo provocan", "Ellos hablan de lo que ustedes callan" y "No lo monetiza, lo enseña, que ustedes lo esconden, que es peor todavía".

Varios usuarios apuntaron al doble rasero del medio oficialista: una búsqueda rápida en Google muestra que Cubadebate publica con regularidad noticias sobre niños en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos, Gaza y otros países, enmarcadas como crítica al capitalismo o al imperialismo, mientras silencia la situación de los menores en Cuba.

"Y ustedes publican absolutamente todo lo malo que pasa en EE.UU. y ningún problema social de Cuba", resumió un comentarista.

El señalamiento más contundente apuntó a la propia práctica del régimen con los niños: "Y cuando ustedes los suben a redes desfilando y repitiendo discursos y lemas, ¿no es utilizarlos igual?"

La pregunta tiene sustento documentado. El régimen en reiteradas ocasiones, y de forma obligatoria, utiliza a niños desde los seis años en la Organización de Pioneros José Martí, donde reciben uniformes y participan en juramentos ideológicos diarios.

Los adolescentes de 14 a 17 años reciben entrenamiento premilitar con uniformes verdes olivo en el marco de la Unión de Jóvenes Comunistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En ningún acto político del régimen faltan los niños como elemento de propaganda.

Los usuarios también recordaron lo que Cubadebate nunca menciona: que el régimen detuvo al menos entre 45 y 59 menores de 18 años tras las protestas del 11 de julio de 2021, algunos con peticiones fiscales de hasta 18 años de prisión.

Tres menores de entre 12 y 14 años fueron recluidos en centros del Ministerio del Interior en Matanzas y permanecieron detenidos durante casi un año.

"Ah, pero tener niños de 16 años presos sí no es malo, ¿no?", preguntó otro comentarista.

El artículo de Cubadebate cita el Código de las Familias (Ley 156/2022) y el Código de la niñez, adolescencias y juventudes (Ley 178/2025) como marcos legales supuestamente violados.

La ironía no pasó desapercibida: esas mismas normas, que prohíben la instrumentalización política de los menores, serían igualmente aplicables a las prácticas del propio régimen.

Este ataque se inscribe en una pauta documentada. El Observatorio de Medios de Cubadebate lanzó en noviembre de 2025 una campaña contra cuentas independientes en la red social X, señalando a CiberCuba, elTOQUE, Cubanet y Diario de Cuba como "instrumentos de desestabilización".

En enero de 2026 acusó a más de cuarenta videojuegos populares de "hacer política" al presentar a Cuba con estereotipos negativos.

"Nadie monetiza y se enriquece más del dolor de los cubanos que el PCC", concluyó uno de los comentaristas, sintetizando el sentir mayoritario de quienes respondieron a la publicación.