Joven que perdió una mano en enfrentamiento a ladrones en plena calle de La Habana ya está de alta

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Un joven conocido como Pedrito, residente del Reparto Eléctrico en La Habana, recibió el alta médica ayer tras 18 días hospitalizado a causa de las graves lesiones que sufrió al defender a dos jóvenes de un robo callejero, entre ellas la pérdida de una mano.

La noticia fue compartida en el grupo de Facebook "Gentes del Reparto Eléctrico" por una vecina identificada como Susuky Vilanova: "Ya Pedrito el que defendió a los dos muchachos que le quería quitar los teléfonos en la calle 5ta, después de 18 días ingresado gracias a Dios ya está de alta, amigos, vecinos y otros puede visitarlos en su casa".

Captura de Facebook/Susuky Vilanova

El incidente ocurrió en la calle 5ta del Reparto Eléctrico, municipio Arroyo Naranjo, en el sur de La Habana, cuando Pedrito intervino para impedir que unos ladrones arrebataran los teléfonos celulares a dos jóvenes.

Durante el enfrentamiento, el joven perdió una mano, lesión confirmada por varios vecinos en los comentarios de la publicación. "Dios premie a este chico que en el intercambio perdió una extremidad y el trauma que sufrió, todo un héroe de verdad, fuerza y bendiciones", escribió Alian Tamayo Moj.

La foto que acompaña el anuncio del alta muestra a Pedrito sentado en una cama hospitalaria con una venda en la mano derecha, vistiendo una camiseta blanca y gorra, con expresión serena.

La publicación generó una avalancha de reacciones de vecinos, amigos y desconocidos que expresaron admiración por su valentía. "Hasta donde se ha llegado, que triste que por algo material, alguien pierda algo tan valioso como una mano. Bendiciones para ti Pedrito, fuerza", lamentó una internauta.

Varios comentarios también apuntaron a la ausencia de respuesta policial. "Y la policía comiéndose la merienda", escribió una usuaria, mientras otra cubana sentenció: "Pobrecito, mira como lo dejaron. Las leyes tienen que cambiar".

El caso de Pedrito no es aislado. En enero de 2024, pandilleros cortaron la mano derecha a David Enrique Perdomo Álvarez, un liniero de 26 años de la Empresa Eléctrica en Santiago de Cuba. Aquel joven respondió con entereza: "Estoy vivo y seguiré pa'lante".

Los robos violentos de teléfonos celulares se han convertido en uno de los delitos más frecuentes en La Habana. En enero de 2025, Yoandri Giménez, de 21 años, fue asesinado a puñaladas en Centro Habana para robarle su teléfono. En febrero de ese mismo año, un joven que cumplía servicio militar corrió la misma suerte en la capital.

Las cifras de criminalidad en Cuba reflejan una crisis de seguridad pública en escalada. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados en toda la isla, un incremento del 115% respecto a 2024. Los robos lideraron las estadísticas con 1,536 casos, un alza del 479% desde 2023, y La Habana fue la tercera provincia más afectada con 398 delitos registrados.