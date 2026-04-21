Ortega estalla contra Trump y lo llama "desquiciado mental" por su política hacia Cuba y Venezuela

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El dictador nicaragüense Daniel Ortega calificó este lunes al presidente estadounidense Donald Trump de "desquiciado mental" durante un acto oficial en Managua, en el que arremetió contra las sanciones impuestas a sus hijos, la captura de Nicolás Maduro y las amenazas de una operación militar contra Cuba, según EFE.

El discurso, pronunciado con motivo del Día Nacional de la Paz, se produjo días después de que la administración Trump ejecutara la ofensiva más amplia y coordinada de sanciones contra el régimen de Ortega hasta la fecha.

Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, no mencionó a Trump por su nombre en ningún momento, pero sus alusiones fueron inequívocas.

"Hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando, pero no se lo dieron (...) Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental. Como decimos aquí: no está en sus cinco sentidos", lanzó el gobernante sandinista.

"Y el presidente de una potencia que no está en sus cinco sentidos va a acabar con su pueblo, y está acabando con la paz y la estabilidad del mundo", continuó.

El detonante inmediato del exabrupto fue la ola de sanciones de la semana anterior: el 16 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos hijos de la pareja presidencial, Maurice Facundo Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, junto a cinco funcionarios más y siete empresas del sector aurífero nicaragüense.

Dos días después, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones adicionales contra el viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, por graves violaciones de derechos humanos, en el octavo aniversario de las protestas de 2018 que dejaron más de 325 manifestantes muertos.

Rubio calificó la actuación del régimen como una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen.

Ortega exigió a Trump poner fin a la guerra en Irán, al embargo contra Cuba, a las sanciones contra Venezuela, y que "regrese al presidente Nicolás Maduro a su país".

Maduro fue capturado por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026 en Caracas y enfrenta cargos federales de narcoterrorismo en Nueva York. Ortega acusó a Trump de lanzar "ataques para secuestrar presidentes, como lo hizo en Venezuela" y de amenazar a Cuba "con una operación militar".

"Si hay que tirar bombas lo decide el que se ha vuelto experto en tirar bombas (...) Es el mismo que continuamente está lanzando sanciones contra los pueblos", reprochó.

Para el dictador nicaragüense, "la guerra impuesta, en la forma que las impone el actual presidente de los Estados Unidos, son propias de alguien que perdió la cabeza y cree que puede hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad".

Su discurso refleja el creciente aislamiento del régimen sandinista: con la caída de Maduro, los liderazgos de Nicaragua y Cuba quedan bajo una presión máxima de Washington que, desde abril de 2025, ha sancionado a más de 250 funcionarios nicaragüenses.