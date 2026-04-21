Canciller alemán Friedrich Merz se desmarca de Trump y rechaza intervención en Cuba

El canciller alemán Friedrich Merz rechazó este lunes cualquier justificación para una intervención militar estadounidense en Cuba, en una rueda de prensa conjunta con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva celebrada en Hannover, en el marco de la feria industrial Hannover Messe 2026.

"A pesar de todos los problemas políticos internos que este país tiene con su régimen comunista, no existe ninguna amenaza discernible que emane de Cuba hacia otros países", declaró Merz, en uno de sus desmarques más directos y públicos frente a la política exterior del presidente Donald Trump.

El canciller fue explícito al señalar que Washington debería resolver sus diferencias con La Habana de forma pacífica y por medios diplomáticos, y no iniciar innecesariamente un nuevo conflicto en el mundo que solo causará más problemas.

Merz también trazó un límite conceptual claro: "La capacidad de defenderse no implica el derecho a intervenir militarmente en otros estados cuando sus sistemas políticos no coinciden con lo que otros puedan tener en mente".

Las declaraciones se producen en un contexto de escalada sin precedentes de la política exterior de Trump en 2026, que ya ejecutó dos intervenciones militares: el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero y los ataques conjuntos con Israel contra Irán el 28 de febrero.

Tras esas operaciones, Trump apuntó a Cuba como el siguiente objetivo. El 27 de marzo afirmó en Miami: "Cuba es el siguiente, por cierto, pero finjan que no dije esto, por favor". Días después insinuó que podría "detenerse en Cuba" tras terminar con Irán, y ese mismo día USA Today reportó que el Pentágono acelera planes discretos para una posible intervención.

Desde el 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que impone aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, agravando una crisis energética que genera apagones de hasta 30 horas diarias en más del 64% del territorio de la isla.

Lula, por su parte, calificó el embargo estadounidense a Cuba de "vergüenza mundial", impuesto por razones "ideológicas", y rechazó de plano cualquier invasión.

"Estoy en contra de la falta de respeto a la integridad territorial de las naciones, estoy en contra de que cualquier país del mundo se inmiscuya y ejerza injerencia política", afirmó el mandatario brasileño.

El régimen cubano, por su parte, declaró 2026 "Año de Preparación para la Defensa" y activó maniobras militares. El gobernante Miguel Díaz-Canel advirtió que Cuba respondería a una invasión con una "guerra de guerrillas" liderada por todo el pueblo.

La posición de Merz sobre Cuba se inscribe en un patrón de distanciamiento selectivo respecto a Trump, ya había criticado el suavizado de sanciones a Rusia el 14 de marzo y rechazado los ataques contra Irán por violar la legalidad internacional.

Lula cerró la rueda de prensa con una frase que resumió la posición conjunta de ambos líderes: "Mucho diálogo, mucha diplomacia, mucha democracia: eso es lo que necesitamos para resolver los problemas del mundo, y no armas".