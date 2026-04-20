José Daniel Ferrer y Lara Crofs: "Nada de firmas a favor de la tiranía"

El líder opositor José Daniel Ferrer García y la activista Yamilka Lafita Cancio, conocida en redes como Lara Crofs, se sumaron este domingo a la ola de rechazo en redes sociales a la campaña "Mi firma por la Patria", lanzada por el régimen cubano para recolectar firmas en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario "Girón es hoy y es siempre".

La iniciativa fue impulsada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) este 19 de abril, coincidiendo con el 65 aniversario de la batalla de Playa Girón. Miguel Díaz-Canel la inauguró con su propia firma durante el acto central en Playa Girón, Ciénaga de Zapata, Matanzas, y los libros de firmas se abrieron en comunidades, centros laborales y estudiantiles de todo el país.

Ferrer García, líder histórico de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y residente en Miami desde octubre de 2025, publicó un reel de más de cuatro minutos en Facebook en el que llamó a sus compatriotas a no participar en lo que calificó de "panfleto" y "farsa" del régimen.

"Cuando firmes ese panfleto no estás apoyando a tu patria, no estás apoyando a tu nación, a tu pueblo, no te estás apoyando a ti mismo, todo lo contrario", advirtió Ferrer. "Lo único que estarías haciendo es humillándote. Lo único que estarías haciendo es apoyar a quien te oprime, a quien te esclaviza".

El dirigente opositor fue categórico al señalar que la campaña no cambiará el destino del sistema totalitario cubano: "Con firma y sin firma, se van, van a caer pronto, los vamos a tumbar pronto". Además, instó a los cubanos a realizar cacerolazos, grafitazos, manchar vallas comunistas e iluminar las noches de apagón con hogueras como formas concretas de resistencia.

Desde la Isla, Lafita Cancio publicó un extenso texto en Facebook bajo el hashtag #YoNoFirmo, dirigido especialmente a quienes trabajan en el sector estatal o estudian en instituciones del sistema y sienten miedo de no participar. "Si pones tu firma, votas o participas en cualquier convocatoria del régimen, estás legitimando la represión, los presos políticos y los 67 años de desastre económico", escribió la activista.

Lara Crofs fue contundente al describir el mecanismo de la campaña: "Esa foto falsa es su oxígeno. Cada firma, cada voto, cada presencia en una convocatoria oficial es un sello de aprobación que ellos usan para justificar la continuidad de la opresión". "No se trata de heroísmo suicida, sino de coherencia mínima. No prestes tu nombre ni tu presencia a quien te destruye", enfatizó.

Lafita Cancio había sido detenida precisamente este sábado 18 por agentes del régimen, un día antes del lanzamiento de la campaña, y aun así se opuso frontalmente a la nueva estrategia de legitimación y control político. La activista tiene un historial documentado como víctima represión y hostigamientos: en febrero de 2025 fue arrestada mientras distribuía alimentos a personas sin hogar, ocasión en que le confiscaron más de 200 packs térmicos y 20 litros de gasolina valorados en 70,000 pesos cubanos.

La campaña no es la primera de este tipo. En septiembre de 2025, el PCC organizó una recogida de firmas en solidaridad con Nicolás Maduro ante posibles amenazas militares de Estados Unidos a Venezuela. En aquella ocasión, el Ministerio de Educación movilizó a estudiantes y menores bajo presión, y la organización Cubalex denunció que niños eran etiquetados como contrarrevolucionarios si no participaban.

El opositor Manuel Cuesta Morúa, desde La Habana, calificó también de farsa la nueva campaña y señaló que la impopularidad del gobierno hace inviable cualquier muestra genuina de apoyo popular. Otros opositores como Miryorly García y la historiadora Jenny Pantoja Torres se sumaron al llamado a la abstención colectiva y la resistencia pacífica.

"Nada de firma a favor de la tiranía", resumió Ferrer García en su mensaje. "No participes de esa farsa. Su suerte ya está echada, ya van a caer, [...] no hay firma que pare lo indetenible".

Las respectivas publicaciones fueron respaldadas por cientos de reacciones y comentarios en la red, en sintonía con el rechazo.