Cubana denuncia que en una bodega venden las donaciones solo para niños y ancianos: "¿Y el resto?"

Una cubana residente en Cumanayagua, municipio de la provincia de Cienfuegos, denunció que en la bodega de su localidad venden productos donados de otros países únicamente para niños y ancianos, dejando fuera al resto de la población.

En las imágenes compartidas en un video en Facebook se observan latas y frijoles que la mujer identifica como parte de las donaciones internacionales. "Aquí están vendiendo donaciones para algunas personas", afirma la denunciante. "Lo que queremos que ustedes sepan es que los cubanos no todos se están beneficiando de la ayuda que están mandando para acá."

Durante la grabación, una persona intenta impedirle filmar con una justificación que lo dice todo: "Yo vengo del partido. Eso tiene que estar autorizado". La cubana no cede: "Si usted no quiere salir en la prensa, déjeme trabajar, que yo soy dueña de mi teléfono y yo hago lo que yo quiera."

La mujer también señala la ironía de que, mientras la población queda excluida de las donaciones, el gobierno celebra un acto político en una zapatería cercana dedicado al embargo. "¿Qué bloqueo? Si el bloqueo lo tienen ellos mismos, que no saben ni dirigir, no saben ni administrarnos", dice con indignación.

El Ministerio de Comercio Interior reconoce oficialmente que las donaciones se priorizan para niños de cero a 13 años, adultos mayores de 65, embarazadas y personas en situación de vulnerabilidad certificada. Sin embargo, ciudadanos de distintas provincias denuncian que esta distribución es opaca, insuficiente y en muchos casos corrupta.

El episodio ocurre en el contexto de una oleada de donaciones internacionales, principalmente de México, que desde febrero de 2026 ha enviado más de 3,000 toneladas de alimentos a Cuba en varios cargamentos.

La polémica estalló en marzo cuando TV Azteca documentó que frijoles con marca Bienestar, parte de esas donaciones, aparecían a la venta en tiendas estatales en divisas a 2.97 dólares por medio kilogramo. El gobierno cubano negó las acusaciones, pero la desconfianza ciudadana no ha cedido.

La denunciante de Cumanayagua cerró su video con un mensaje directo tanto a los cubanos como a los países donantes: "Esto lo va a saber todo el mundo, el Internet que van a compartir, porque aquí todo el mundo tiene la misma necesidad. Y somos cubanos igual. Aquí el sol sale para todo el mundo".