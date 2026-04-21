“Aquí hay más locos que él”: La reacción de dos cubanas a Trump entre ironía y retórica oficialista

Un video grabado en Cuba y difundido en redes sociales vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre el discurso político y la vida cotidiana en la isla. En la grabación, publicada en Facebook por la creadora Sasi Alejandre, varias mujeres cubanas responden sin filtros a una pregunta directa: cómo se perciben desde dentro las supuestas amenazas militares del presidente estadounidense Donald Trump.
La respuesta, lejos de mostrar preocupación, refleja otra prioridad: la supervivencia diaria.
“No estamos pendientes a la amenaza de Trump, porque si no, no viviéramos. Nosotros vivimos al día”, dice una de las entrevistadas, dejando claro que la urgencia cotidiana pesa más que cualquier tensión internacional.
Otra mujer, sin rodeos, resume su percepción en una sola palabra: “Normal”.
A lo largo del intercambio, las cubanas insisten en que la amenaza externa no ocupa un lugar central en sus preocupaciones. “Estamos tan ocupadas que yo no sé ni quién es él”, afirma una de ellas, en una frase que evidencia desconexión —o desinterés— respecto al escenario político global.
El video también recoge declaraciones cargadas de retórica oficialista sobre la “resistencia” del pueblo cubano. Las entrevistadas defienden la idea de una nación alegre pese a las dificultades y aseguran que los problemas internos deben resolverse sin intervención externa.
“Nosotros tenemos un montón de problemas, pero nosotros somos los únicos que lo vamos a resolver”, sostiene una de las mujeres, mientras otra insiste en que el pueblo se mantiene unido “por convicción”.
Sin embargo, entre las frases repetidas sobre soberanía, alegría y “revolución”, emerge una contradicción evidente: el reconocimiento explícito de las múltiples carencias que marcan la vida diaria en Cuba.
“Somos un pueblo alegre, con miles de problemas”, admiten.
El tono del intercambio sube cuando se refieren directamente a Trump, a quien califican de “loco”, aunque inmediatamente añaden una respuesta que ha llamado la atención en redes: “Dile que aquí en Cuba hay más locos que él”.
Las declaraciones, mezcladas entre desafío, humor y resignación, han generado reacciones divididas. Mientras algunos usuarios ven en ellas una muestra de resiliencia, otros interpretan el discurso como una reproducción del relato oficial en medio de una realidad marcada por la crisis económica, la escasez y la emigración masiva.
Más allá de las opiniones, el video deja una imagen clara: en la Cuba de hoy, la política internacional parece quedar en segundo plano frente a una preocupación mucho más urgente —resolver el día a día.
Preguntas frecuentes sobre la percepción de los cubanos respecto a Donald Trump y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo perciben los cubanos la amenaza de Donald Trump hacia Cuba?
Los cubanos parecen no estar preocupados por las amenazas de Donald Trump, según un video difundido en redes sociales. Las entrevistadas expresaron que sus preocupaciones se centran más en la supervivencia diaria que en las tensiones internacionales. La desconexión con el escenario político global es evidente, reflejando que las amenazas externas no son una prioridad para los residentes de la isla.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano frente a las declaraciones de Trump?
El régimen cubano ha respondido a las medidas de Trump con una retórica de resistencia similar a la expresada por las cubanas entrevistadas. Miguel Díaz-Canel ha advertido que Cuba respondería con una campaña de guerrilla o guerra de todo el pueblo. Esta postura oficialista refleja la insistencia en la soberanía y la resistencia frente a las presiones externas.
¿Cómo describen los cubanos la situación actual en la isla?
Los cubanos describen una situación de carencias y dificultades en la isla, con apagones, escasez de alimentos y medicinas, y bajos salarios. La vida cotidiana está marcada por una lucha constante para satisfacer necesidades básicas, y muchos entrevistados expresan que la economía es el principal problema que enfrentan.
¿Qué opinan los cubanos sobre la posibilidad de un cambio político en Cuba?
Hay una mezcla de esperanza y escepticismo entre los cubanos respecto a un posible cambio político. Muchos desean una transición pacífica que permita mejorar la situación sin recurrir a un conflicto militar. Sin embargo, también hay quienes desconfían de las intenciones del gobierno y temen que el cambio no llegue pronto.
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