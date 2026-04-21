“Aquí hay más locos que él”: La reacción de dos cubanas a Trump entre ironía y retórica oficialista

Cubanas que responden a la pregunta "¿Cómo se vive desde Cuba la amenaza militar de Trump?"

Un video grabado en Cuba y difundido en redes sociales vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre el discurso político y la vida cotidiana en la isla. En la grabación, publicada en Facebook por la creadora Sasi Alejandre, varias mujeres cubanas responden sin filtros a una pregunta directa: cómo se perciben desde dentro las supuestas amenazas militares del presidente estadounidense Donald Trump.

La respuesta, lejos de mostrar preocupación, refleja otra prioridad: la supervivencia diaria.

“No estamos pendientes a la amenaza de Trump, porque si no, no viviéramos. Nosotros vivimos al día”, dice una de las entrevistadas, dejando claro que la urgencia cotidiana pesa más que cualquier tensión internacional.

Otra mujer, sin rodeos, resume su percepción en una sola palabra: “Normal”.

A lo largo del intercambio, las cubanas insisten en que la amenaza externa no ocupa un lugar central en sus preocupaciones. “Estamos tan ocupadas que yo no sé ni quién es él”, afirma una de ellas, en una frase que evidencia desconexión —o desinterés— respecto al escenario político global.

El video también recoge declaraciones cargadas de retórica oficialista sobre la “resistencia” del pueblo cubano. Las entrevistadas defienden la idea de una nación alegre pese a las dificultades y aseguran que los problemas internos deben resolverse sin intervención externa.

“Nosotros tenemos un montón de problemas, pero nosotros somos los únicos que lo vamos a resolver”, sostiene una de las mujeres, mientras otra insiste en que el pueblo se mantiene unido “por convicción”.

Sin embargo, entre las frases repetidas sobre soberanía, alegría y “revolución”, emerge una contradicción evidente: el reconocimiento explícito de las múltiples carencias que marcan la vida diaria en Cuba.

“Somos un pueblo alegre, con miles de problemas”, admiten.

El tono del intercambio sube cuando se refieren directamente a Trump, a quien califican de “loco”, aunque inmediatamente añaden una respuesta que ha llamado la atención en redes: “Dile que aquí en Cuba hay más locos que él”.

Las declaraciones, mezcladas entre desafío, humor y resignación, han generado reacciones divididas. Mientras algunos usuarios ven en ellas una muestra de resiliencia, otros interpretan el discurso como una reproducción del relato oficial en medio de una realidad marcada por la crisis económica, la escasez y la emigración masiva.

Más allá de las opiniones, el video deja una imagen clara: en la Cuba de hoy, la política internacional parece quedar en segundo plano frente a una preocupación mucho más urgente —resolver el día a día.