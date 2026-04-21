¿Podrán emigrados invertir en Cuba con beneficios legales?

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El Consejo de Estado cubano aprobó en su sesión ordinaria de abril de 2026 el Decreto Ley "De la Condición Migratoria de Inversores y de Negocios de los Ciudadanos Cubanos Residentes en el Exterior", una norma que habilita una categoría migratoria especial para emigrados que soliciten participar en el modelo económico de la isla.

Según la información disponible en la página web del Parlamento cubano, la norma instituye esa condición "a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior que lo soliciten y participen en el modelo económico cubano". Al momento de publicarse este análisis, el decreto ley no había sido publicado en la Gaceta Oficial, requisito indispensable para su entrada en vigor.

La sección elTOQUE Jurídico advierte que, aunque las autoridades presentan la medida como una apertura hacia la diáspora, la arquitectura normativa apunta en sentido contrario.

El decreto ley habilita una categoría migratoria vinculada a la inversión o a la participación en actividades económicas en la isla, en los términos que definan sus reglamentos, sin que hasta el momento se hayan precisado públicamente todos sus alcances.

Sin embargo, el análisis jurídico identifica una contradicción de fondo: "el problema no es de técnica legislativa, sino político", señala elTOQUE Jurídico, pues "el Estado crea una norma nueva para otorgar derechos selectivos mientras frena la entrada en vigor de una ley de alcance general aprobada en julio de 2024 al no publicarla en la Gaceta Oficial".

Esa ley es la Ley 171 de Migración, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de julio de 2024, que ya contemplaba expresamente la figura del emigrado inversor dentro de un marco más amplio de derechos: eliminaba el límite de 24 meses de estancia en el exterior, introducía el concepto de residencia efectiva migratoria y reconocía a los residentes en el exterior el disfrute y disposición libre de bienes como viviendas y automóviles en Cuba.

Esa ley lleva casi dos años sin ser publicada en la Gaceta Oficial, lo que impide su entrada en vigor.

El uso de un decreto ley —instrumento más flexible y fácilmente modificable que una ley— permite al régimen regular solo el segmento económicamente relevante de la diáspora sin activar el marco general de derechos previsto en la legislación de 2024.

Como concluye elTOQUE Jurídico, la norma no redefine a la emigración como sujeto de derechos dentro del ordenamiento jurídico, sino como fuente de capital bajo condiciones administrativas controladas.

El decreto se produce en un contexto de crisis económica severa y de presiones crecientes de la administración Trump, que el 11 de abril de 2026 envió una delegación del Departamento de Estado a La Habana —primera visita oficial desde la era Obama— para urgir reformas económicas y políticas irreversibles.

A mediados de marzo de 2026, elTOQUE ya había calificado las medidas anunciadas por el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga como una maniobra más retórica que efectiva en medio de esas presiones externas.

El economista Pedro Monreal resumió el dilema de fondo en su cuenta de X: "sin un marco legal con garantías básicas y adicionales que genere confianza, muchos emigrados preferirán seguir enviando remesas en vez de invertir directamente, pero ese tipo de garantías no parece estar en el radar".