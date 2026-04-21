¿Podrán emigrados invertir en Cuba con beneficios legales?

Vídeos relacionados:
El Consejo de Estado cubano aprobó en su sesión ordinaria de abril de 2026 el Decreto Ley "De la Condición Migratoria de Inversores y de Negocios de los Ciudadanos Cubanos Residentes en el Exterior", una norma que habilita una categoría migratoria especial para emigrados que soliciten participar en el modelo económico de la isla.
Según la información disponible en la página web del Parlamento cubano, la norma instituye esa condición "a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior que lo soliciten y participen en el modelo económico cubano". Al momento de publicarse este análisis, el decreto ley no había sido publicado en la Gaceta Oficial, requisito indispensable para su entrada en vigor.
La sección elTOQUE Jurídico advierte que, aunque las autoridades presentan la medida como una apertura hacia la diáspora, la arquitectura normativa apunta en sentido contrario.
El decreto ley habilita una categoría migratoria vinculada a la inversión o a la participación en actividades económicas en la isla, en los términos que definan sus reglamentos, sin que hasta el momento se hayan precisado públicamente todos sus alcances.
Sin embargo, el análisis jurídico identifica una contradicción de fondo: "el problema no es de técnica legislativa, sino político", señala elTOQUE Jurídico, pues "el Estado crea una norma nueva para otorgar derechos selectivos mientras frena la entrada en vigor de una ley de alcance general aprobada en julio de 2024 al no publicarla en la Gaceta Oficial".
Esa ley es la Ley 171 de Migración, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de julio de 2024, que ya contemplaba expresamente la figura del emigrado inversor dentro de un marco más amplio de derechos: eliminaba el límite de 24 meses de estancia en el exterior, introducía el concepto de residencia efectiva migratoria y reconocía a los residentes en el exterior el disfrute y disposición libre de bienes como viviendas y automóviles en Cuba.
Esa ley lleva casi dos años sin ser publicada en la Gaceta Oficial, lo que impide su entrada en vigor.
El uso de un decreto ley —instrumento más flexible y fácilmente modificable que una ley— permite al régimen regular solo el segmento económicamente relevante de la diáspora sin activar el marco general de derechos previsto en la legislación de 2024.
Como concluye elTOQUE Jurídico, la norma no redefine a la emigración como sujeto de derechos dentro del ordenamiento jurídico, sino como fuente de capital bajo condiciones administrativas controladas.
El decreto se produce en un contexto de crisis económica severa y de presiones crecientes de la administración Trump, que el 11 de abril de 2026 envió una delegación del Departamento de Estado a La Habana —primera visita oficial desde la era Obama— para urgir reformas económicas y políticas irreversibles.
A mediados de marzo de 2026, elTOQUE ya había calificado las medidas anunciadas por el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga como una maniobra más retórica que efectiva en medio de esas presiones externas.
El economista Pedro Monreal resumió el dilema de fondo en su cuenta de X: "sin un marco legal con garantías básicas y adicionales que genere confianza, muchos emigrados preferirán seguir enviando remesas en vez de invertir directamente, pero ese tipo de garantías no parece estar en el radar".
Preguntas frecuentes sobre la inversión de emigrados cubanos en la isla
CiberCuba te lo explica:
¿Qué permite el nuevo decreto ley a los emigrados cubanos en cuanto a inversiones en Cuba?
El nuevo decreto ley permite a los emigrados cubanos invertir en mipymes, crear o participar en instituciones financieras, abrir cuentas bancarias en divisas, participar en fondos de inversión, desarrollar negocios agrícolas con acceso a tierras en usufructo y operar como proveedores de servicios de activos virtuales. Sin embargo, la implementación de estas medidas está sujeta a la publicación del decreto en la Gaceta Oficial, lo que aún no ha ocurrido.
¿Cuáles son los principales riesgos para los inversores emigrados que deseen invertir en Cuba?
Los principales riesgos incluyen la falta de garantías legales y seguridad jurídica, dado que en Cuba no existen tribunales independientes que protejan a los inversores en caso de conflictos. Además, el marco legal puede modificarse de forma discrecional por el Estado, y la confiscación de bienes sigue contemplada en el ordenamiento jurídico cubano.
¿Cómo afecta la crisis económica actual de Cuba a la confianza de los inversores emigrados?
La crisis económica actual en Cuba, caracterizada por escasez de alimentos, apagones prolongados y un deterioro general de infraestructuras, aumenta la desconfianza entre los inversores emigrados. La incertidumbre sobre el manejo económico del país y las presiones internacionales también contribuyen a la falta de confianza para invertir.
¿Está vigente la Ley 171 de Migración que incluye derechos para emigrados inversores?
No, la Ley 171 de Migración aún no está vigente porque no ha sido publicada en la Gaceta Oficial. Esta ley contemplaba la figura del emigrado inversor dentro de un marco más amplio de derechos, pero su falta de publicación impide su entrada en vigor.
¿Qué opina la comunidad internacional sobre las nuevas medidas de inversión en Cuba?
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado las medidas anunciadas por Cuba como insuficientes para resolver la crisis económica del país. Además, las sanciones estadounidenses vigentes añaden complejidad a cualquier intento de inversión desde Estados Unidos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.