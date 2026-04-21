Tras nueve días activo, controlan megaincendio forestal en Pinar del Río

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El Cuerpo de Guardabosques (CGB) de Pinar del Río y fuerzas del sistema de la agricultura controlaron este domingo el incendio forestal de muy grandes proporciones desatado el 10 de abril en la zona de La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre, tras nueve jornadas de intenso trabajo para sofocar las llamas.

El siniestro arrasó 1,700 hectáreas de bosques hasta el sábado, según datos preliminares. La cifra exacta de daños será determinada tras la evaluación de especialistas de ordenación forestal junto a los guardabosques, informó Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB, a la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Más de 200 efectivos participaron en las labores de contención, obstaculizadas por los vientos, la intensa sequía y la presencia de gran volumen de material combustible (hojas y troncos secos).

Las autoridades mantienen una guardia de ceniza para evitar una nueva propagación en la zona afectada, mientras los especialistas continúan evaluando el alcance real de los daños.

El incendio de La Lanza no fue el único activo en la provincia durante esos días. En su momento más crítico, se registraron seis focos simultáneos que en conjunto habían devastado 760 hectáreas hasta entonces, lo que evidenció la magnitud de la crisis forestal que enfrentó Pinar del Río en abril.

Este domingo, fue extinguido el incendio del kilómetro 17 de la carretera a Luis Lazo, en el municipio cabecera, que causó daños a 100 hectáreas; y el sábado, fueron sofocados los localizados en las zonas de La Solita, en San Juan y Martínez, y La Güira, en los límites de ese territorio y Pinar del Río, que afectaron 25 y 253 hectáreas de bosques, respectivamente.

Guerra Corrales informó que este año se han reportado y extinguido 46 incendios forestales en Pinar del Río. Las investigaciones preliminares apuntan a la negligencia humana como principal causa de los siniestros.

El año anterior, entre enero y mayo -el periodo de mayor ocurrencia de siniestros de este tipo-, se registraron 97 en la provincia, que causaron estragos en 8,691 hectáreas de bosques, dijo el funcionario.

Pinar del Río tiene más de 411,000 hectáreas de bosques -el 48 % de su superficie-, por lo que es una de las provincias de Cuba con más alto riesgo de incendios forestales.

El incendio de La Lanza recuerda al devastador siniestro ocurrido en abril de 2025 en la zona de Arenales, que consumió 3,240 hectáreas tras nueve días activo, confirmando un patrón preocupante de grandes incendios forestales en la provincia durante la temporada seca.

Cuba atravesó en 2025 el quinto año más seco desde 1901, condición que ha agravado el riesgo de incendios forestales en todo el país.