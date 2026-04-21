Gerardo Hernández califica de “igual a igual” la reunión secreta entre Cuba y Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El exespía cubano Gerardo Hernández Nordelo celebró este lunes en su cuenta en X la reunión secreta entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos, celebrada el pasado 10 de abril en La Habana, y la presentó como un diálogo “¡de igual a igual!”, al tiempo que desestimó los reportes sobre un supuesto ultimátum de Washington para la liberación de presos políticos.

Hernández, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y miembro del Consejo de Estado, acompañó su mensaje con una imagen que reproduce la versión oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores: “Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional”.

En el mismo post, arremetió contra quienes han difundido la existencia de plazos o condiciones: “¿Leyeron bien, odiadores? Solo los que quieren sabotear el proceso (y no conocen a Cuba) han hablado de plazos y ultimátums”.

La reunión fue confirmada también este lunes por Alejandro García del Toro, subdirector general para Estados Unidos del MINREX, en declaraciones al diario oficialista Granma. El funcionario reconoció que en el encuentro participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado por parte de Washington y viceministros de Relaciones Exteriores por la parte cubana, y lo calificó como “serio, respetuoso y profesional”.

Se trata del primer contacto de este nivel desde la visita de Barack Obama en 2016 en el que un avión del gobierno estadounidense aterriza en la isla, lo que refuerza el carácter excepcional del encuentro.

Sin embargo, la narrativa oficial del régimen contrasta con reportes de medios estadounidenses. USA Today reveló la existencia de un presunto ultimátum de dos semanas —con vencimiento aproximado el 24 de abril— para la liberación de presos políticos de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

Por su parte, Axios informó el pasado viernes que en la reunión participó Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro y jefe de su seguridad personal, quien se ha consolidado como uno de los interlocutores clave del régimen ante Washington.

Según esas versiones, la delegación cubana centró su agenda en exigir el levantamiento del llamado “cerco energético”, al que el gobierno califica como un “castigo colectivo injustificado” y un “chantaje a escala global”.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha condicionado cualquier avance a reformas estructurales profundas, que incluyen cambios en el sistema político, el liderazgo y el modelo económico. En la misma línea, el presidente Donald Trump afirmó el pasado viernes en un mitin en Phoenix que “muy pronto la gran fortaleza del ejército estadounidense traerá un nuevo amanecer para Cuba”.

Las declaraciones de Hernández —uno de los llamados “Cinco Héroes”, condenado en Estados Unidos por espionaje y liberado en 2014 como parte del deshielo entre Obama y Raúl Castro— se insertan en la estrategia comunicacional del régimen para proyectar firmeza y soberanía ante su base interna en un momento de creciente presión internacional.

En paralelo, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar reaccionó este lunes con un mensaje directo al gobierno de La Habana: “Se acabaron los juegos”.