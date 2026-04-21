Encuentran sin vida a niño reportado como desaparecido en Bayamo

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Un trágico suceso ha conmocionado a la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma: un niño que había sido reportado en las últimas horas como desaparecido fue hallado sin vida en la mañana de este lunes, según confirmaron personas allegadas a su entorno.

La triste noticia se difundió a través de Facebook, en una publicación de una familiar del menor identificada como Meli Aihnoa BM, quien escribió un desgarrador mensaje de despedida: "Qué vacío y dolor tan grande dejas mi niño, no lo puedo creer, cuánto dolor y tristeza, que Dios te tenga en la gloria, siempre serás mi gigante, como te decía. EPD".

Acompañando el texto, una foto en la que aparece el niño sonriente, haciendo la señal de victoria con sus dedos.

Captura de Facebook/Meli Aihnoa BM

El post no reveló el nombre ni la edad del menor. Tampoco se precisaron las causas de su muerte ni las circunstancias en que ocurrió. En los comentarios al texto difundido en el grupo "Ventas en Bayamo", varias personas aseguraron que su cuerpo habría sido hallado en un río. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han emitido comunicado oficial sobre el caso.

El reporte del hallazgo ha generado miles de reacciones y comentarios en redes sociales, en su mayoría expresiones de condolencias de usuarios consternados por la pérdida y de solidaridad hacia la familia del niño. Asimismo, muchas personas han reflexionado sobre la necesidad de extremar la vigilancia y protección de los menores, en un contexto tan crítico de la sociedad cubana.

La alerta de la desaparición del niño había sido difundida en el mismo grupo de Facebook pocas horas antes de la noticia del hallazgo de su cadáver, lo que generó confusión entre los vecinos y usuarios de la red social acerca de la veracidad de las publicaciones.

El caso refleja una realidad estructural en Cuba: ante la ausencia de un sistema oficial de alerta temprana para menores desaparecidos, las familias dependen enteramente de la viralización de las alertas en redes sociales para movilizar búsquedas.

En días previos a este caso, Cuba registró al menos dos desapariciones más de menores: Gael de Jesús Leyva, de dos años, desapareció en Guantánamo y fue hallado con vida tras una intensa búsqueda; y Raimiel Salazar Cobas, de 12 años, fue reportado desaparecido el viernes último en Santiago de Cuba y fue encontrado sano y salvo dos días después.

Un caso estremeció a los cubanos en octubre de 2025, por su terrible desenlace: la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida del niño Nelson Thiago García Lugones, de cinco años, en la localidad de El Chumbo, en el municipio de Alquízar, en Artemisa. El pequeño fue encontrado en un pozo, tras una búsqueda incesante durante horas. Días después, fue detenido el presunto responsable de su muerte.