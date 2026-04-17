Matan a conductor de triciclo eléctrico en violento asalto en Cienfuegos

Vídeos relacionados:

La violencia y falta de seguridad en Cuba se cobraron una nueva víctima en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Cienfuegos, donde murió Adonis Fuentes González, de 35 años, tras ser asaltado con armas blancas, según informó una fuente vinculada al Ministerio del Interior (Minint).

El joven fue atacado alrededor de la una de la mañana de este 15 de abril, cuando iba a estacionar su triciclo eléctrico para cargarlo, tras concluir sus actividades nocturnas, confirmó el perfil en Facebook "Las Cosas de Fernanda". El hecho ocurrió cerca de la Unidad de Tránsito, al costado de la escuela secundaria Juan Olay.

Según la publicación, varios individuos agredieron a Fuentes González con armas blancas, causándole heridas graves que le provocaron la muerte. Posteriormente, robaron la batería y el cargador del vehículo.

El perfil no proporcionó información sobre la identidad de los atacantes ni si han sido capturados.

La noticia ha generado conmoción y alarma entre residentes en la zona y la población en general, preocupados por el aumento de la violencia asociada a robos en Cienfuegos.

En los comentarios al post numerosas personas criticaron la ineficaz actuación de la policía y exigen al sistema judicial condenas más severas contra los delincuentes, ante el sostenido incremento de la criminalidad.

El asesinato de Fuentes González se produce en un contexto de creciente inseguridad en la provincia. Hace unos días, vecinos de la ciudad capital capturaron por su cuenta a un ladrón, mientras que continuaba la búsqueda del prófugo Orlando Rey, sospechoso de un asesinato en el municipio de Palmira.

La violencia con armas blancas ha cobrado varias víctimas en Cienfuegos en los últimos meses. Entre los casos más recientes figura el de Roger Hinojosa, que murió apuñalado siete veces en un crimen vinculado a una deuda.

Fuerzas especializadas de investigación desarticularon el pasado fin de semana una banda especializada en el robo de autos. Los vehículos eran guardados en una vivienda en el municipio de Rodas y luego trasladados a otros lugares, para ser vendidos en el mercado negro.

Asimismo, los robos de triciclos eléctricos y motocicletas se han convertido en un problema extendido en toda Cuba. En septiembre pasado, la policía detuvo en Pinar del Río a un hombre que se dedicaba a este tipo de hurtos.

Pero esta escalada de robos con violencia alcanza también a los dueños de bicicletas. Recientemente, en Camagüey y Matanzas se reportaron agresiones a mujeres y niños para arrebatarles sus bicis.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, una organización independiente, registró 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023. Los robos fueron el delito más frecuente con 1,536 casos, lo que representa un incremento del 479% desde 2023.