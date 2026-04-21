"Temen morir dentro": Grave denuncia de reclusos y familias por abusos y hambre en prisión Veguita No. 1 en Granma

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Familiares de reclusos de la prisión Veguita No.1, en el municipio Yara, provincia de Granma, emitieron hoy una denuncia pública urgente en la que describen un sistema de abusos, corrupción, hambre extrema y violaciones sistemáticas de derechos humanos dentro del penal.
La denuncia, publicada en Facebook por el opositor cubano José Díaz Silva, responsabiliza directamente al jefe de la prisión, Javier Torres Bermúdez, junto a funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) y del Partido Comunista en el municipio Yara, de mantener un régimen de explotación y represión contra los internos y sus familias.
Entre las denuncias más graves figura la venta de beneficios penitenciarios a cambio de dinero, transferencias o favores —granjas abiertas, libertades condicionales y pases—, mientras reclusos con largas condenas y años cumplidos no acceden a esos beneficios por carecer de recursos para pagar.
Los reclusos asignados a granjas abiertas trabajan sin salario bajo amenaza de revocación de sus beneficios si no obedecen o no entregan recursos a los jefes.
Por otra parte, las condiciones sanitarias descritas son críticas: agua contaminada con mal olor que provoca diarreas, deshidratación y enfermedades, con negativa de las autoridades a realizar análisis pese a indicaciones médicas, y largos períodos sin suministro de agua.
La alimentación que reciben los internos incluye arroz en mal estado, alimentos crudos, pescado podrido y jamonada descompuesta, en cantidades mínimas que no alcanzan para sobrevivir. Los desmayos por hambre y deshidratación son constantes dentro del penal, según los denunciantes.
La denuncia describe además la existencia de un destacamento conocido como "los placá", cuya actuación dentro del penal forma parte del entramado de abusos denunciados por los familiares de los reclusos de Veguita No.1.
El deterioro de las condiciones en las cárceles cubanas se enmarca en un contexto de represión creciente. Recientemente se reportó una nueva paliza a un preso político por parte de seis guardias, evidenciando el patrón sistemático de brutalidad.
A esto se suman las siete muertes en prisiones durante febrero de 2026, cifra que refleja el alarmante deterioro del sistema penitenciario cubano. El indulto a 2,010 presos por Semana Santa tampoco alivió la situación de los más vulnerables, ya que según Human Rights Watch, excluyó explícitamente a los condenados por delitos contra la autoridad.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación en las Prisiones de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son las denuncias más graves sobre la prisión Veguita No.1 en Cuba?
Las denuncias más graves incluyen abusos sistemáticos, corrupción, hambre extrema y violaciones de derechos humanos. Se reporta la venta de beneficios penitenciarios a cambio de dinero y el trabajo forzoso sin remuneración. Además, las condiciones sanitarias son críticas, con agua contaminada y alimentos en mal estado, lo que provoca enfermedades y desmayos entre los internos.
¿Qué papel juegan los funcionarios del gobierno cubano en la situación de las cárceles?
Funcionarios del MININT y del Partido Comunista son señalados como responsables de mantener un régimen de explotación y represión. En el caso de la prisión Veguita No.1, se responsabiliza directamente al jefe del penal, Javier Torres Bermúdez, por las condiciones inhumanas y los abusos reportados.
¿Cómo afecta la situación en las cárceles cubanas a los derechos humanos?
La situación en las cárceles cubanas representa una grave violación de los derechos humanos. Las denuncias de Prisoners Defenders y otros grupos indican maltratos, trabajo forzoso, y condiciones inhumanas, lo que refleja un patrón sistemático de abuso y negligencia estatal que afecta a miles de reclusos, incluyendo presos políticos.
¿Qué impacto tienen las condiciones penitenciarias en la salud de los reclusos en Cuba?
Las condiciones penitenciarias impactan gravemente la salud de los reclusos, provocando desnutrición y enfermedades. La alimentación es escasa y de mala calidad, y la falta de atención médica adecuada genera brotes de enfermedades como tuberculosis y hepatitis, lo que ha llevado a un aumento alarmante de muertes bajo custodia estatal.
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