"Temen morir dentro": Grave denuncia de reclusos y familias por abusos y hambre en prisión Veguita No. 1 en Granma

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Familiares de reclusos de la prisión Veguita No.1, en el municipio Yara, provincia de Granma, emitieron hoy una denuncia pública urgente en la que describen un sistema de abusos, corrupción, hambre extrema y violaciones sistemáticas de derechos humanos dentro del penal.

La denuncia, publicada en Facebook por el opositor cubano José Díaz Silva, responsabiliza directamente al jefe de la prisión, Javier Torres Bermúdez, junto a funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) y del Partido Comunista en el municipio Yara, de mantener un régimen de explotación y represión contra los internos y sus familias.

Captura de Facebook/José Díaz Silva

Entre las denuncias más graves figura la venta de beneficios penitenciarios a cambio de dinero, transferencias o favores —granjas abiertas, libertades condicionales y pases—, mientras reclusos con largas condenas y años cumplidos no acceden a esos beneficios por carecer de recursos para pagar.

Los reclusos asignados a granjas abiertas trabajan sin salario bajo amenaza de revocación de sus beneficios si no obedecen o no entregan recursos a los jefes.

Por otra parte, las condiciones sanitarias descritas son críticas: agua contaminada con mal olor que provoca diarreas, deshidratación y enfermedades, con negativa de las autoridades a realizar análisis pese a indicaciones médicas, y largos períodos sin suministro de agua.

La alimentación que reciben los internos incluye arroz en mal estado, alimentos crudos, pescado podrido y jamonada descompuesta, en cantidades mínimas que no alcanzan para sobrevivir. Los desmayos por hambre y deshidratación son constantes dentro del penal, según los denunciantes.

Captura de Facebook/José Díaz Silva

La denuncia describe además la existencia de un destacamento conocido como "los placá", cuya actuación dentro del penal forma parte del entramado de abusos denunciados por los familiares de los reclusos de Veguita No.1.

El deterioro de las condiciones en las cárceles cubanas se enmarca en un contexto de represión creciente. Recientemente se reportó una nueva paliza a un preso político por parte de seis guardias, evidenciando el patrón sistemático de brutalidad.

A esto se suman las siete muertes en prisiones durante febrero de 2026, cifra que refleja el alarmante deterioro del sistema penitenciario cubano. El indulto a 2,010 presos por Semana Santa tampoco alivió la situación de los más vulnerables, ya que según Human Rights Watch, excluyó explícitamente a los condenados por delitos contra la autoridad.