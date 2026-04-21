Robo de aceite dieléctrico deja a oscuras a un poblado en Granma y la “solución” es quitar el transformador a otro sitio

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El robo del aceite dieléctrico de un transformador en la comunidad de Julia, municipio Bayamo, provincia Granma, dejó sin electricidad a cientos de habitantes y obligó a las autoridades a improvisar una solución de emergencia que incluye instalar un generador provisional y trasladar un transformador de repuesto tomado de otro lugar.
El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando desconocidos sustrajeron el aceite del transformador de la subestación eléctrica que abastece a Julia, en el Consejo Popular de Mabay.
La Empresa Eléctrica de Granma informó este martes en Facebook que, junto al Ministerio de la Construcción y otras entidades, prepara las condiciones para instalar un grupo electrógeno mientras se traslada el transformador sustituto. El detalle más revelador: ese transformador "debe ser retirado de otro sitio", lo que evidencia la escasez de equipos de repuesto en el sistema eléctrico cubano.
Este caso no es aislado. En la provincia de Ciego de Ávila se han registrado 41 hechos similares en 2025, con 84 transformadores afectados, una cifra que refleja la magnitud del problema a nivel nacional.
Por su parte, en Las Tunas, una situación reciente dejó al descubierto 600 litros de aceite sustraídos de dos transformadores, afectando a decenas de clientes en el municipio de Amancio.
El patrón se repite con alarmante frecuencia. Solo cuatro días antes del incidente en Julia, otro robo de aceite dieléctrico había dejado sin electricidad a otra comunidad cubana en el municipio tunero de Amancio Rodríguez, lo que demuestra que las autoridades no han logrado frenar esta modalidad delictiva.
Ante la escalada de estos robos, el régimen cubano ha endurecido su respuesta legal. La legislación vigente contempla penas de siete a 30 años de prisión para quienes cometan actos de sabotaje contra la infraestructura eléctrica.
Además, los tribunales han aplicado esas sanciones con dureza. El 100% de los juzgados por sabotaje eléctrico han recibido condenas, según datos oficiales. Sin embargo, los robos continúan, dejando a comunidades enteras sin luz mientras el sistema eléctrico nacional acumula daños difíciles de reparar.
Preguntas frecuentes sobre los robos de aceite dieléctrico en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué impacto tiene el robo de aceite dieléctrico en las comunidades cubanas?
El robo de aceite dieléctrico deja a comunidades enteras sin electricidad durante días o semanas. Este tipo de robo afecta la estabilidad del sistema eléctrico, pues el aceite dieléctrico es crucial para el funcionamiento de los transformadores, actuando como refrigerante y aislante. Su sustracción provoca fallos, explosiones y apagones, complicando aún más la ya tensa situación energética en Cuba.
¿Qué medidas está tomando el régimen cubano para frenar el robo de aceite dieléctrico?
El régimen cubano ha endurecido las penas legales para quienes cometan sabotaje al sistema eléctrico, incluyendo el robo de aceite dieléctrico. Las sanciones pueden variar desde siete hasta 30 años de prisión, e incluso la cadena perpetua o la pena de muerte en casos graves. Esta respuesta legal busca disuadir a las personas de participar en estos delitos que afectan la infraestructura crítica del país.
¿Por qué se roba el aceite dieléctrico y qué uso se le da en el mercado negro?
El aceite dieléctrico robado se revende en el mercado negro como lubricante o combustible para tractores, a precios elevados. La extracción y venta de este aceite se ha agravado debido a la crisis energética en Cuba, donde la escasez y los apagones prolongados impulsan a algunos ciudadanos a recurrir a estas prácticas ilegales para obtener beneficios económicos.
¿Qué riesgos enfrentan las personas que intentan robar aceite dieléctrico?
El robo de aceite dieléctrico conlleva riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de explosiones y electrocuciones. Estos incidentes pueden ser mortales, como se ha demostrado en casos recientes, donde individuos han perdido la vida al intentar sustraer este material de los transformadores. Además, las acciones delictivas de este tipo son perseguidas con severidad bajo la legislación cubana, lo que añade un riesgo legal elevado.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.