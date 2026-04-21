Robo de aceite dieléctrico deja a oscuras a un poblado en Granma y la “solución” es quitar el transformador a otro sitio

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El robo del aceite dieléctrico de un transformador en la comunidad de Julia, municipio Bayamo, provincia Granma, dejó sin electricidad a cientos de habitantes y obligó a las autoridades a improvisar una solución de emergencia que incluye instalar un generador provisional y trasladar un transformador de repuesto tomado de otro lugar.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando desconocidos sustrajeron el aceite del transformador de la subestación eléctrica que abastece a Julia, en el Consejo Popular de Mabay.

La Empresa Eléctrica de Granma informó este martes en Facebook que, junto al Ministerio de la Construcción y otras entidades, prepara las condiciones para instalar un grupo electrógeno mientras se traslada el transformador sustituto. El detalle más revelador: ese transformador "debe ser retirado de otro sitio", lo que evidencia la escasez de equipos de repuesto en el sistema eléctrico cubano.

Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de Granma

Este caso no es aislado. En la provincia de Ciego de Ávila se han registrado 41 hechos similares en 2025, con 84 transformadores afectados, una cifra que refleja la magnitud del problema a nivel nacional.

Por su parte, en Las Tunas, una situación reciente dejó al descubierto 600 litros de aceite sustraídos de dos transformadores, afectando a decenas de clientes en el municipio de Amancio.

El patrón se repite con alarmante frecuencia. Solo cuatro días antes del incidente en Julia, otro robo de aceite dieléctrico había dejado sin electricidad a otra comunidad cubana en el municipio tunero de Amancio Rodríguez, lo que demuestra que las autoridades no han logrado frenar esta modalidad delictiva.

Ante la escalada de estos robos, el régimen cubano ha endurecido su respuesta legal. La legislación vigente contempla penas de siete a 30 años de prisión para quienes cometan actos de sabotaje contra la infraestructura eléctrica.

Además, los tribunales han aplicado esas sanciones con dureza. El 100% de los juzgados por sabotaje eléctrico han recibido condenas, según datos oficiales. Sin embargo, los robos continúan, dejando a comunidades enteras sin luz mientras el sistema eléctrico nacional acumula daños difíciles de reparar.