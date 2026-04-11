Historia del vestido "Cuba" creado por Christian Dior inspirado en la elegancia de la mujer cubana

Un reel publicado en Instagram por la usuaria Siena de Rossi ha revivido la fascinante conexión entre Cuba y la alta costura parisina, mostrando un vestido que el célebre diseñador Christian Dior creó inspirado en la elegancia de las mujeres cubanas.

El diseño catalogado oficialmente como Cuba, Haute Couture Fall-Winter 1954, H line en la Galerie Dior, es un conjunto de vestido y abrigo con busto pequeño y alargado y una voluminosa falda de tul en tono rosa pálido, silueta característica del estilo que Dior impuso en la posguerra.

El bautizo de esa pieza con el nombre de la isla no fue casual. En los años 50, La Habana era un epicentro de lujo y sofisticación donde la alta sociedad cubana vestía las últimas creaciones de Dior, Chanel y Givenchy.

El símbolo máximo de ese esplendor era El Encanto, gran almacén fundado en 1888 y considerado el más elegante del Caribe.

En 1952, la tienda obtuvo la exclusiva de Christian Dior para toda Norteamérica, lo que significaba que los compradores estadounidenses que deseaban adquirir un modelo original solo tenían dos opciones: viajar a París o a La Habana.

Algunas fuentes aseguran que Dior estuvo en la tienda El Encanto, pero no ha sido demostrado con imágenes, ni con recortes de prensa ningún viaje del diseñador a La Habana.

Dior no fue un gran viajero aunque sí estuvo en el Caribe, pero según Galerie Dior, la ciudad que visitó fue Caracas, en Venezuela.

Entre las mujeres de Cuba que han llevado diseños de Dior está Norka Méndez. Se le considera hasta la actualidad como la modelo cubana más famosa de todos los tiempos.

Norka desfiló en París para Christian Dior en los años 50 y 60, compartió escena con Frank Sinatra y Marlon Brando, y fue inmortalizada por el fotógrafo Alberto Korda, su esposo.

La moda de aquella Habana deslumbrante influyó posteriormente en diseñadores contemporáneos como Carolina Herrera y Óscar de la Renta.

Toda esa elegancia desapareció abruptamente tras la Revolución de 1959. El Encanto fue nacionalizado en 1961 y el lujo en el vestir quedó como un recuerdo nostálgico.