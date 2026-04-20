Tres fotografías, un vestido de cristales y un mensaje de seis palabras son suficientes para poner a medio internet a especular: la influencer cubana Daniela Reyes publicó el sábado en Instagram un enigmático Algo grande está por comenzar acompañado de imágenes con una estética que sus seguidores no dudaron en identificar como la de una candidata a reina de belleza.

Las fotos no dejan mucho a la imaginación en cuanto a producción: Daniela aparece con un vestido strapless en tono nude y champán completamente cubierto de cristales y pedrería estilo pageant, cabello negro azabache largo y lacio con movimiento dramático, maquillaje glamoroso con delineado marcado, pestañas voluminosas y labios nude-rosa, y aretes colgantes con piedras tipo diamante.

El fondo de las imágenes varía entre destellos de luz difuminados, tonos dorados y un cielo cinematográfico sobre el océano, todo con iluminación profesional que refuerza la estética de concurso de belleza internacional.

El timing de la publicación encendió aún más las alarmas: la semana pasada se celebraba en Miami el casting presencial de Miss Universe Cuba 2026, en el que se busca elegir a 24 candidatas oficiales entre más de cien aspirantes inscritas.

La coincidencia no pasó desapercibida y los comentarios se dispararon. Uno de los más virales, con 68 "me gusta", fue el de una seguidora que le escribió Yo te veo siendo Miss Universo Cuba, una frase que resume lo que muchos de sus fans llevan tiempo pensando.

No es la primera vez que el nombre de Daniela Reyes se vincula a los certámenes de belleza. La influencer ya había confesado públicamente que la idea le generaba muchísima ilusión y un poquito de miedo, dejando entrever que la posibilidad no era tan descabellada.

Su perfil público ha crecido notablemente en los últimos meses. Entre sus hitos más recientes destaca su debut en el programa Hoy Día de Telemundo, que consolidó su presencia en los medios hispanos de Estados Unidos y amplió considerablemente su base de seguidores.

De confirmarse su participación, Daniela se sumaría a una lista en la que entre las candidatas ya confirmadas figura la influencer Mía Donadio, lo que convertiría la edición de Miss Universe Cuba 2026 en una de las más seguidas en redes sociales de su historia.