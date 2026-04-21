Pareja de cubanos en EE.UU. viajan a Cuba "sin dinero": "No hemos pagado renta, ni seguro"

Una pareja de cubanos residentes en Estados Unidos publicó un video en TikTok en el que anuncia que viaja a Cuba sin haber saldado sus obligaciones financieras en el país norteamericano, incluyendo renta, pago de carro y seguro.

No hemos pagado renta, ni seguro. Pero para donde nos vamos mami? Para Cuba. Para Cuba", dice uno de ellos en el clip, publicado bajo el usuario @uncubaton con un tono festivo y desenfadado.

El video ha generado reacciones divididas entre la comunidad cubana, pues la pareja no solo anuncia su regreso a la isla, sino que lo hace habiendo dejado de cumplir compromisos contractuales en EE.UU., lo que algunos interpretan como un abandono irresponsable y otros como una expresión de hartazgo ante la presión financiera.

El caso se suma a una tendencia documentada en redes sociales durante 2025 y 2026: cubanos residentes en EE.UU. que regresan voluntariamente a la isla, citando agotamiento ante el alto costo de vida, la carga de facturas y la soledad.

En marzo de 2026, una cubana identificada como @beautybyjuani anunció en Instagram su regreso a Cuba cansada de pagar billes acumuló 53,000 vistas.

Migdi Pérez volvió a Cuba desde Miami en febrero de 2026 tras 12 años de residencia en EE.UU., y Lisandra Acevedo Évora había hecho lo mismo en abril de 2025, citando inestabilidad laboral y soledad.

Estos regresos voluntarios son minoritarios dentro del panorama migratorio cubano, pero resultan muy visibles en plataformas digitales y contrastan con la dura realidad que enfrentan cientos de miles de cubanos en EE.UU.

Más de 500,000 cubanos se encuentran en situación migratoria incierta tras la cancelación del parole humanitario y el cierre del programa CBP One por la administración Trump, una crisis que ha separado a más de 400,000 familias cubanas.

Paralelamente, las deportaciones se han reanudado: el 9 de febrero de 2026 se registró el primer vuelo de deportación del año con 170 cubanos enviados de regreso a la isla.

En ese contexto, el video de @uncubaton llama la atención por su tono celebratorio ante un viaje que implica dejar atrás deudas sin saldar, en un momento en que muchos cubanos en EE.UU. enfrentan incertidumbre sobre su estatus migratorio y su futuro en el país.

Desde septiembre de 2025, los vuelos entre EE.UU. y Cuba se han reducido un 20%, y una crisis de combustible en la isla durante febrero y marzo de 2026 limitó las operaciones aéreas a un solo vuelo comercial diario.